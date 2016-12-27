Gionee’den İçinde Çift Batarya(!) Bulunan, Üst Seviye Özelliklere Sahip Telefon: M2017

Çin merkezli üretici şirketlerden Gionee, yine adından söz ettirecek çok sağlam bir telefonun daha duyurusunu gerçekleştirdi.

Gionee, tasarımı ve teknolojik özellikleriyle yine tüm bakışların kendisine çevrilmesini sağladığı yeni telefonu M2017’nin duyurusunu gerçekleştirdi. Cihazın en dikkat çekici özelliği ise içerisinde iki adet 3500mAh’lık batarya bulunuyor olması. Fakat genel hatlarıyla da çok başarılı bir telefon olduğunu belirtmekte fayda var. Şimdi sırasıyla tüm özelliklerine bir bakalım:

1440 x 2560 piksel çözünürlüğe sahip 5.7 inç büyüklüğünde ekran

Samsung’un fiziksel Android navigasyon özelliğine benzer Home ve çift kapasitif dokunmatik tuş

1.95GHz hızında çalışan 8 çekirdekli Snapdragon 653 işlemci ve Adreno 510 grafik işlemcisi

6 GB RAM, 128 ve 256 GB dahili hafıza versiyonları

Çift SIM kart desteği

Android 6.0 Marshmallow işletim sistemi

12/13 MP çözünürlüklerinde çift arka kamera kurulumu

8 MP çözünürlüğünde ön kamera

Parmak izi sensörü

4G LTE bağlantı desteği

Qualcomm Quick Charge 3.0 destekli 7000mAh’lık batarya

Altın ve siyah renk alternatiflerine sahip Gionee M2017, 1007 dolar etiket fiyatıyla Çin’de ön sipariş olarak satışa sunulmuş durumda. Telefonun bir de arkası timsah derisiyle kaplanmış özel versiyonu bulunuyor, bunun fiyatı ise 2446 dolar.