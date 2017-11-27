Gionee Kış 2017 Ürünleri Kapsamında 6 Yeni Model Tanıttı!

Çinli akıllı telefon üreticisi Gionee düzenlediği global bir etkinlikte Eylül ayında tanıttığı M7 ve M7 Power modelleri ile birlikte yeni S11S, S11, S11 Lite , M7 Plus, M7 mini ve F205 modellerini görücüye çıkardı.
Gionee’nin Kış 2017 serisinin bir parçası olan modellerden M7 Power, bu ayın 15’inde Hindistan’da satışa çıkmıştı ve yeni S11, S11 lite ve F205 şirketin global pazarda temsilcileri olacak.
Şirketin global pazarda amiral gemisi sıfatını taşıyacak modeli olan S11, çift ön kamerası ile dikkat çekiyor. En kaliteli selfie’ler için 16MP+8MP olmak üzere iki ön kameraya sahip olan cihaz, ön kamerada arka plan bulanıklığını mümkün kılıyor.
Gionee S11S Özellikler:
- İşlemci: MediaTek Helio P30
- RAM: 6GB
- Depolama: 64GB+MicroSD
- Ekran: 6.01 inç Full HD+
- Arka Kamera: 16MP+8MP
- Ön Kamera: 20MP+8MP
- Batarya: 3600mAh
- İşletim Sistemi: Android 7.1.1
Gionee S11 Özellikler:
- İşlemci: MediaTek Helio P23
- RAM: 4GB
- Depolama: 64GB+MicroSD
- Ekran: 5,99 inç Full HD+
- Arka Kamera: 16MP+8MP
- Ön Kamera: 16MP+5MP
- Batarya: 3410mAh
- İşletim Sistemi: Android 7.1.1
Gionee S11 Lite Özellikler:
- İşlemci: Snapdragon 430
- RAM: 3GB/4GB
- Depolama: 32GB+MicroSD
- Ekran: 5,7 inç HD+
- Arka Kamera: 13MP+2MP
- Ön Kamera: 16MP+8MP
- Batarya: 3030mAh
- İşletim Sistemi: Android 7.1.1
Gionee M7 Plus Özellikler:
- İşlemci: Snapdragon 660
- RAM: 6GB
- Depolama: 64GB+MicroSD
- Ekran: 6.43 inç Full HD+
- Arka Kamera: 16MP+8MP
- Ön Kamera: 8MP
- Batarya: 5000mAh
- İşletim Sistemi: Android 7.1.1
Gionee M7 Mini Özellikler:
- İşlemci: Snapdragon 425
- RAM: 3GB
- Depolama: 32GB+MicroSD
- Ekran: 5.5 inç HD+
- Arka Kamera: 8MP
- Ön Kamera: 8MP
- Batarya: 4000mAh
- İşletim Sistemi: Android 7.1.1
Gionee F205 Özellikler:
- İşlemci: MediaTek MT6739
- RAM: 2GB
- Depolama: 16GB+MicroSD
- Ekran: 5.45 inç HD+
- Arka Kamera: 8MP
- Ön Kamera: 5MP
- Batarya: 2670mAh
- İşletim Sistemi: Android 7.1.1
Fiyatlar:
- Gionee S11s - Altın, Platin, Gümüş - 500 Dolar (Yaklaşık 2 Bin TL)
- Gionee S11 - Mavi, Altın, Gül - 272 Dolar (Yaklaşık 1080 TL)
- Gionee S11 Lite - Altın, Koyu Mavi, Siyah - 197 Dolar (Yaklaşık 750 TL)
- Gionee M7 Plus - Altın, Mavi - 666 Dolar (Yaklaşık 2600 TL)
- Gionee M7 Mini - Altın - 212 Dolar (Yaklaşık 840 TL)
- Gionee F205 - Gül - 151 Dolar (Yaklaşık 600 TL)