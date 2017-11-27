Gionee Kış 2017 Ürünleri Kapsamında 6 Yeni Model Tanıttı!

Gionee, bir kısmı global pazarda bir kısmı ise sadece Asya pazarında satışa çıkacak Kış 2017 ürünlerine ait M7 Plus, M7 mini, S11S, S11, S11 lite ve F205 modellerini tanıttı.

Çinli akıllı telefon üreticisi Gionee düzenlediği global bir etkinlikte Eylül ayında tanıttığı M7 ve M7 Power modelleri ile birlikte yeni S11S, S11, S11 Lite , M7 Plus, M7 mini ve F205 modellerini görücüye çıkardı.

Gionee’nin Kış 2017 serisinin bir parçası olan modellerden M7 Power, bu ayın 15’inde Hindistan’da satışa çıkmıştı ve yeni S11, S11 lite ve F205 şirketin global pazarda temsilcileri olacak.

Şirketin global pazarda amiral gemisi sıfatını taşıyacak modeli olan S11, çift ön kamerası ile dikkat çekiyor. En kaliteli selfie’ler için 16MP+8MP olmak üzere iki ön kameraya sahip olan cihaz, ön kamerada arka plan bulanıklığını mümkün kılıyor.

Gionee S11S Özellikler:

İşlemci: MediaTek Helio P30

MediaTek Helio P30 RAM: 6GB

6GB Depolama: 64GB+MicroSD

64GB+MicroSD Ekran: 6.01 inç Full HD+

6.01 inç Full HD+ Arka Kamera: 16MP+8MP

16MP+8MP Ön Kamera: 20MP+8MP

20MP+8MP Batarya: 3600mAh

3600mAh İşletim Sistemi: Android 7.1.1

Gionee S11 Özellikler:

İşlemci: MediaTek Helio P23

MediaTek Helio P23 RAM: 4GB

4GB Depolama: 64GB+MicroSD

64GB+MicroSD Ekran: 5,99 inç Full HD+

5,99 inç Full HD+ Arka Kamera: 16MP+8MP

16MP+8MP Ön Kamera: 16MP+5MP

16MP+5MP Batarya: 3410mAh

3410mAh İşletim Sistemi: Android 7.1.1

Gionee S11 Lite Özellikler:

İşlemci: Snapdragon 430

Snapdragon 430 RAM: 3GB/4GB

3GB/4GB Depolama: 32GB+MicroSD

32GB+MicroSD Ekran: 5,7 inç HD+

5,7 inç HD+ Arka Kamera: 13MP+2MP

13MP+2MP Ön Kamera: 16MP+8MP

16MP+8MP Batarya: 3030mAh

3030mAh İşletim Sistemi: Android 7.1.1

Gionee M7 Plus Özellikler:

İşlemci: Snapdragon 660

Snapdragon 660 RAM: 6GB

6GB Depolama: 64GB+MicroSD

64GB+MicroSD Ekran: 6.43 inç Full HD+

6.43 inç Full HD+ Arka Kamera: 16MP+8MP

16MP+8MP Ön Kamera: 8MP

8MP Batarya: 5000mAh

5000mAh İşletim Sistemi: Android 7.1.1

Gionee M7 Mini Özellikler:

İşlemci: Snapdragon 425

Snapdragon 425 RAM: 3GB

3GB Depolama: 32GB+MicroSD

32GB+MicroSD Ekran: 5.5 inç HD+

5.5 inç HD+ Arka Kamera: 8MP

8MP Ön Kamera: 8MP

8MP Batarya: 4000mAh

4000mAh İşletim Sistemi: Android 7.1.1

Gionee F205 Özellikler:

İşlemci: MediaTek MT6739

MediaTek MT6739 RAM: 2GB

2GB Depolama: 16GB+MicroSD

16GB+MicroSD Ekran: 5.45 inç HD+

5.45 inç HD+ Arka Kamera: 8MP

8MP Ön Kamera: 5MP

5MP Batarya: 2670mAh

2670mAh İşletim Sistemi: Android 7.1.1

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