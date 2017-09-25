Çin merkezli telefon üreticisi Gionee, yeni orta ve üst seviye akıllı telefonları M7 ve M7 Power'ı tanıttı.

Güçlü bir donanıma sahip, uygun fiyatlı bir phablet mi arıyorsunuz? Buyursunlar efendim; Gionee M7 karşınızda. Çinli akıllı telefon üreticisi Gionee, Tayland’da gerçekleştirdiği etkinlikle yeni orta-üst seviye akıllı telefonu M7’yi ve orta seviye telefonu M7 Power’ı tanıttı.

İnce çerçeveli tasarımı, çift sim kart desteği, 4000 mAh bataryası ve hızlı şarj desteği ile Gionee M7, uygun fiyatlı telefon isteyenler için oldukça iyi bir seçenek olabilir.

Gionee M7 Özellikler:

İşlemci: MediaTek Helio P30

RAM: 6GB

Depolama: 64GB+MicroSD

Ekran: 6 inç 2160×1080 18:9 en-boy oranı

Arka Kamera: 16MP f/1.8 ana kamera 8MP ikinci kamera

Ön Kamera: 8MP

Pil: 4000 mAh

İşletim Sistemi: Android 7.1.1 Nougat

Gionee M7 Power Özellikler:

İşlemci: Snapdragon 435

RAM: 4GB

Depolama: 64GB+MicroSD

Ekran: 6 inç 1440x720 18:9 en-boy oranı

Arka Kamera: 13MP f/2.0

Ön Kamera: 8MP

Pil: 5000 mAh

İşletim Sistemi: Android 7.1.1 Nougat

Gionee M7 safir mavisi, yıldız mavisi, akcaagaç kırmızısı, şampanya sarısı ve siyah renk seçenekleri ile 422 dolardan satışa çıkacak. Gionee M7 Power ise mavi, siyah ve altın renk seçenekleri ile 301 dolarlık fiyat etiketi ile kullanıcılar ile buluşacak.