Gionee M7 Power'ın Tanıtım Görüntülerini Paylaşıldı!

Gionee yeni akıllı telefonu M7 Power'ı tanıtmasına birkaç hafta kala tanıtım görsellerini paylaştı.

Yeni bir ‘sıfır çerçeveli’ akıllı telefon da Gionee’den geliyor. Çin merkezli akıllı telefon üreticisi, 28 Eylül’de tanıtacağı yeni akıllı telefonu M7 Power’a ait yeni tasarım fotoğrafları paylaştı.

M7 Power’ın tasarımı dışında şirketin tanıtım fotoğraflarında da Galaxy S8’den alıntılar yapması biraz garip dursa da cihaz gerçekten şık görünüyor.

18:9 ekranı olan cihazın donanım ve yazılım özellikleri henüz bilinmiyor. Fakat cihazın sıfır çerçeveli tasarımından dolayı parmak izi sensörünün arkada olacağını söyleyebiliriz.