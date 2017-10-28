Giorgio: "World of Tanks 2 mi? Yok Öyle Bir Şey!"

World of Tanks'in sahibi Wargaming'in bölgesel dağıtım direktörü Alex de Giorgio, oyunun ikinci bir versiyonu olmayacağını doğruladı.

Dünyanın en çok oyuncuya sahip oyunlarından biri olan World of Tanks, Wargaming'in son sayımına göre sadece PC'de 130 milyon oyuncuya sahip. Oyunun 7 yıllık başarısı göz önüne alınarak firmaya yöneltilen ikinci bir oyun olacak mı sorusuna gelen yanıt ise açıkça olumsuz oldu.

PAX Aus konferansında konuşan Wargaming yetkilieri, oyunlarının sürekli olarak gelişen ve evrimleşen bir "oyun servisi" olduğunu ifade etti. Sürekli gelşen bir oyunun ikincisinin çıkmasının ise onlar için anlamsız ve saçma olduğu da dile getirildi. Giorgio: "Bu oyunu bu duruma getiren şey, sürekli olarak güncellenmesi ve evrimleşmesi. Oyunun bir devamının olması bizim için hiç de mantıklı değil." dedi.

Wargaming'ten gelen bu açıklama, şuan dünyanın diğer en popüler oyunlarının yapımcılarının yaptıklarıyla örtüşür nitelikte. PUBG'nin bir devam oyunu olmayacağı ve sistemin sürekli geliştirileceği daha önce Brendan Greene tarafından açıklanmıştı. Benzer bir açıklama da Rocket League'nin yapımcısı Psyonix'ten gelmiş ve devam oyunu olmayacağı belirtilmişti.

Oyuncular ve üreticiler tarafından oldukça olumlu sonuçlar doğuran bu yaklaşım, oyunların ücretsiz olmasına imkan sağlarken geliştiricilerin ise oyuncuları ellerinde tutabilmek adına sürekli olarak ilginç içerikleri oyunlarına dahil etmelerini sağlıyor. World of Tanks gibi ücretsiz olan bir oyun, üreticisine gelir sağlamak için oyun için harcamalara sırtını yaslıyor. Bu oyun içi harcamaların düzgün bir para akışı sağlaması için ise firmanın içeriği düzenli olarak geliştirmesinin yanı sıra oyuncunun yeni bir versiyonun çıkmasıyla tüm yatırımını kaybetme korkusunun da önüne geçilmesi gerekiyor.