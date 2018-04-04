Instagram ve Snapchat’in hikaye ekranlarında sunduğu GIF desteği bir süre önce kaldırıldı. Kullanıcıların büyük kısmı bu duruma tepki gösterseler de GIF’leri sunan şirket Giphy, desteği tekrar sunmaya başladı. Nedeni ise oldukça manidar.

Sosyal medyanın hızlı tüketim uygulamaları olan Instagram ve Snapchat’in sevilen hikaye özelliklerinde GIF desteğinin sunulması etkileşimleri arttırdı. Ancak dünyanın dört bir yanından gelen şikayetler sonucunda anlaşıldı ki GIF’ler arasında ırkçı söylemler ve mesajlar barındıran görseller de vardı.

Giphy durumu fark edip filtreleme sistemlerinde bir hata olduğu açıkladı ve her iki platformdan da desteğini çekti. Kısa bir süre sonra bu destek Instagram’a geri geldi ve bugün itibariyle artık Snapchat desteği de sunulmaya başlandı. Giphy, bu süre zarfında sorunlu olan GIF’leri insan müdahalesiyle kaldırmıştı.

Ancak görünüşe göre bu temizlik her iki platform için de yeterli.

Irkçılık içeren GIF’lerle ilgili sorunlar çözülse de hemen aşağıdaki gibi suç unsurları barındıranlar hala aktif bir şekilde kullanılıyorlar:

Giphy kullanıcılarının “küfürlü, müstehcen, saldırgan veya kaba” içerikler göndermeleri açık bir şekilde yasaklanmıştır. Ancak kullanıcılar tarafından oluşturulan içeriklerin Giphy ve servislerini kullanan sosyal medya mecralarını da suçlu durumuna düşüreceği unutuluyor.

Giphy bu işe çözüm bulmazsa, yakında Instagram ve Snapchat gibi mecralar ona sırtını dönebilir. Şimdilik suç ve ırkçılık ögesi barındırmayan GIF’lerle paylaşımlar yapmaya devam etmek, kullanıcıların elinde.