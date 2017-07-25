Popüler GIF oluşturma ve paylaşma platformu Giphy'nin web sayfası sayesinde cihazlarınızdaki medyaları GIF'lere dönüştürebilirsiniz.

Geçtiğimiz her gün GIF'ler daha da popüler olmaya başladı. Üstelik popüler web siteler de GIF desteklerini eksik etmiyorlar. Bu alanda da Giphy, GIF'lerimizi paylaşmak ve oluşturmak için müthiş avantajlar sağlıyor. Üstelik uygulama indirme derdimiz de ortadan kalkıyor ve direkt olarak site üzerinden mobil platformda GIF'ler oluşturabileceğiz.

IOS veya Android cihazlarınızda Mobil GIF Maker sayfasına giderek, ister cihazınızdan medyayı yükleyerek, ister de link yapıştırarak kendi GIF'lerinizi oluşturabilirsiniz. Ayrıca oldukça kolay bir kullanım sağladığından, GIF oluşturmak da zevkli bir hale geliyor.

Ayrcıa Giphy, yapılan GIF'lere birçok değişik özellik ve görsel de ekleme şansı sunarak, kullanıcları kendisine çekmekte başarılı oluyor. GIF'inizin üzerine birçok etiket ve yazı ekleyebilirsiniz. GIF üzerinde düzenlemeler bittiğinde ise ister GIF'inizi GIF kütüphanesine yükleyebilir, isterseniz de dosyayı cihazlarınıza indirebilirsiniz.

İlgili sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.