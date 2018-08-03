Girenin Uçuşunu İptal Etmek İsteyeceği 10 Havaalanı

Ülkemizde bu yönleri ile pek bilinmese de dünya genelinde yolculuğa başlamadan tatil moduna sokacak havaalanları mevcut.

Uluslararası hava yolculuğu normalde oldukça stresli bir iş. Sadece havaalanına gitmek için saatlerce uğraşır, daha sonra hem güvenlik hem de pasaport kontrolünde dakikalarca bekleriz. Bazen valizlerimizi kaybediyoruz, aktarma saatleri ile türlü sıkıntılar yaşıyoruz. Fakat bu sıkıntıları yaşarken bir de havaalanlarının kötü atmosferi canımızı sıkabiliyor. Bizler de havalanlarının hepsinin böyle olmadığını göstermek için dünya çapında en çok beğenilen 10 havaalanını sizler için derledik.

10. Hamad Uluslararası Havaalanı (Katar) - Yüzme havuzu

2014 yılında açılan Hamad Uluslararası Havaalanı, 25 metrelik sıcaklık kontrollü kapalı tur havuzu sunmaktadır. Halka açık havuz, spor salonu ve jakuziden sadece 35 dolar ödenerek yararlanılabilir.

9. Münih Uluslararası Havaalanı (Almanya) - Buz pateni pisti

Dünyada, yolcularına bira fabrikası ve dev buz pateni pisti sağlayan başka bir havaalanı bulunmamaktadır. Noel döneminde havaalanı, ziyaretçilerin etrafta kaydığı ve ardından bira çeşitlerini deneyebileceği bir kış pazarına sahiptir.

8. Incheon Uluslararası Havaalanı (Güney Kore) - Kapalı Bahçe

2001'de açıldığından bu yana dünyanın en iyi havaalanlarından biri seçildi. Incheon International, büyüleyici mimarisi ve terminalleri boyunca serpiştirilmiş çeşitli bahçeleri içeriyor.

7. Vancouver Uluslararası Havaalanı (Kanada) - Akvaryum

Kanada'nın en güzel havaalanlarından biri olan Vancouver International, etkileyici bir akvaryuma götüren akan bir göl barındırmaktadır.

6. Kuala Lumpur Uluslararası Havaalanı (Malezya)

1998'de açıldığı günden bu yana dünyanın en işlek havaalanlarından biri olan Kuala Lumpur’da genellikle ziyaretçiler Jungle Boardwalk ve Circle Glass bahçelerinin içinde bulunan palmiye ağaçlarına hayran kalıyor.

5. San Francisco Uluslararası Havaalanı - Yoga Odası

San Francisco Uluslararası Havaalanı’nda yolcuların uzun bir gece uçuşunun ardından dinlenebilecekleri bir yoga odası bulunmaktadır. Uluslararası Terminalde, sergiler ve kitaplar bulunan SFO kütüphanesi ve müzesi de yer almakta.

4. Dubai Uluslararası Havalanı (Birleşik Arap Emirlikleri)

Dubai Uluslararası Havaalanı, gördüğünüz üzere saraydan başka bir şey değil. Terminalin 3 binası tek başına 92 903.04 m2 ve dünyanın en büyük yapısı(yüzölçümüne göre) olarak biliniyor. Bu büyüklük sadece görsellik değil, yolcular için bir dizi alışveriş, restoran, spa anlamına geliyor. Ayrıca hem gençlere hem de çocuklara özel eğlence alanları da var.

3. Hong Kong Uluslararası Havaalanı (Hong Kong, Çin) - Havacılık Müzesi

Hong Kong Uluslararası Havaalanı’nda IMAX, sanal golf sahası, aromaterapi spası gibi eğlence içeriklerinin dışında tonlarca dükkan var. Ayrıca Havacılık Keşif Merkezi adı verilen uçuş simülatörleri ile tamamlanmış küçük bir havacılık müzesi var.

2. Adolfo Suárez Madrid – Barajas Havaalanı (İspanya) - Eşsiz mimari

Avrupa'nın en büyük iki havaalanından biri olan Barajas Havaalanı mimarisi açısından çok beğeniliyor. Akan kubbe çatılar, dairesel tavan pencereleri ve devasa kirişler ile Terminal 4, modern bir mucize olarak adlandırılıyor.

1. Singapur Changi Havaalanı (Singapur)

Asya'daki merkezi seyahat merkezlerinden biri olan Singapur'daki Changi Havaalanı, dünyanın en iyi havaalanı olarak kabul ediliyor. Ziyaretçiler genellikle temizliği, harika servisi ve iç tasarımı ile hayrete düşüyor.



