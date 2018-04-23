Girişimci Olabilmeniz İçin Sahip Olmanız Gereken 5 Özellik

Kimi zaman girişimcilik yapmayı düşündüğünüz olmuştur. Ancak nereden başlayacağınızı bilmiyor olabilirsiniz. Biz de sizlere herhangi bir girişim yapmak istediğiniz zaman ne gibi adımları takip etmeniz gerektiğini kısaca anlattık.

Girişim fikrinizin ne kadar çığır açıcı olduğu önemli değil, gerekli teknik ve kişilerarası becerilere sahip değilseniz, fikrinizle başa çıkamayabilirsiniz. Girişimlerin sürekli olduğu bu çağda, konuyla ilgili güçlü bir iş ahlakı ve ansiklopedik bilgi sahibi olmak size yeterli gelmeyecek. Gerekli becerileri öğrenmek şarttır. İşte yeni girişimciler için derlediğimiz olmazsa olmaz 5 adım,

Etkili Bir İş Modeli Belirleme

Projenize başlamadan önce, öncelikli hedeflerinize ulaşmayı nasıl amaçladığınızın temelini oluşturacak iş stratejileri geliştirmelisiniz. Bu planlar, size 21. yüzyıldaki stratejik modellemeyi ve fikrinizi bir iş modeli prototipine nasıl dönüştürebileceğinize dair olmalı.

Temel Web Sitesi Geliştirme Bilgisi

Teknoloji odaklı bu dünyada öne çıkmayı uman bir kurucu olarak, biraz da teknik bilgiye sahip olmak sizin için kritik bir önem taşımaktadır. Bu tip kurslar, en temel iki web geliştirme dili olan HTML ve CSS ile uğraşır ve size kendi web sitenizi, sanal dünyada nasıl barındıracağınızı ve yöneteceğinizi öğretir.

Muhasebe ve Defter Tutma

İster yatırımcılardan para biriktiriyor ya da para alıyor olun, her zaman paranın nerede olduğunu takip etmelisiniz. Bu adımda, bordrolama, satış takibi, ödemeler, uzun vadeli varlıkları satın alma ve satma, finansal tablolar hazırlama ve karlılığı analiz etme gibi temel muhasebe becerilerini bir şekilde öğrenmelisiniz.

Eleştirel Düşünme ve Problem Çözme

Bir girişimci olmanın bir parçası da, şirketin ilerleyişine nihayetinde katkıda bulunacak seçimler yapmaktır. Bu konuyla alakalı, kitaplar okuyabilir ya da size akıl danışmanlığı yapacak birini ayarlayabilirsiniz.

Liderlik ve Yönetim Becerileri

Belki de en önemlisi, işini yapmak için insanları nasıl teşvik edeceğini öğrenmektir. Çekirdekten lider olmak, insanları yönetmenizi daha kolay sağlar. Ancak bu tip konular için yönetim kavramları hakkında daha derin bir bilginizin olması gerekmesinin yanı sıra, ekibinizi nasıl geliştireceğinizi ve nasıl iletişim kurmanız gerektiğini de bilmelisiniz.