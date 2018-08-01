Girişimcilerden Fütüristik 'Sihirli' Ayna

Genç-yaşlı, kadın-erkek fark etmeksizin hepimiz aynalara ihtiyaç duyarız. Bu noktada her alana eli uzanan teknoloji, şimdi de vücudunuz hakkında bilgi verecek sihirli aynalar oluşturuyor.

Görünüşümüz veya kilonuz hakkında herkes çeşitli ve göreceli yorumlarda bulunabilir. Ancak gel gelelim bize en dürüst cevabı veren araç, aynalardır. Bu bağlamda bizler bilmesek de yıllardır vücudumuz hakkında bilgi verecek sihirli aynalar geliştiriliyordu. California merkezli Naked Labs’da atılan ilk adımlar dahilinde ‘sihirli’ ayna; ağırlığınızı, boyunuzu, uzuvlarınızın genişlik ve uzunluğunu ve hatta boy-kilo oranınızı sizlere söyleyebilecek.

Vücudunuz hakkında kesin bilgilere verecek olan fütüristik ayna, bir banyo aracı olmaktan daha çok sağlık ve zindeliğe getirilen teknolojik bir yaklaşım olarak gösteriliyor. Aynanın önünde duran bir cihaza çıkmanız ve vücudunuzu aynaya doğru şekilde tutmanız ile başlayan ritüel, bilgilerinizin akıllı telefonunuza gönderilmesiyle son buluyor. Şu an için oldukça ses getiren cihaz, ilerisi için de gelecek vaat ediyor.

Ürünün yaratıcılarından olan ve konu hakkı konuşan Naked Labs yetkilileri, bunun bir fitness sektörü cihazı olmanın yanı sıra, insanların sosyal medyada paylaşacakları bir değer olduğunu da ifade etti. Yani geliştiricilere göre kişiler değerlerini sosyal medyada paylaşacak ve bu da zamanla yeni bir akımın oluşmasına zemin hazırlayacaktır.

Tüm bunlara ek olarak, ürün şu anda piyasaya sürülmüş ve etiket fiyatı belirlenmiş durumda. 1395 dolara alıcılarını bekleyen fütüristik ve bir o kadar da ‘sihirli’ denebilecek özelliklere sahip ayna, özellikle sağlık kurumlarında ve doktor ofislerinde kullanılabilir.