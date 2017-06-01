Girişimcilik alanında Türkiye'nin önde gelen uzmanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek etkinlik 1-2 Haziran günlerinde TOBB ETÜ Sosyal Tesisler'inde gerçekleştirilecek.

TOBB ETÜ TTO, GARAJ ve Radyo ETÜ işbirliği ile gerçekleştirilecek olan Levelup’17’nin katılımcıları, 2 gün boyunca alanında uzman kişiler ile girişimcilerin deneyimlerini ve bilgilerini paylaşacağı oturumları dinleme ve bu isimlerle bire bir tanışma fırsatı yakalayacaklar.

Ayrıca, katılımcılar TOBB Ekonomi ve Teknoloji Enstitüsü Teknoloji Transfer Ofisi’nin desteği ile GARAJ’da faaliyet gösteren ekiplerin, etkinlik kapsamında sergileyeceği birbirinden farklı ve yaratıcı projeleri inceleme imkanına erişeceklerdir.

Profesyonel hayat ve girişimcilik hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmayı sağlayacak oturumların yanı sıra Levelup’17 katılımcıları; günün yorgunluğunu atmak, her iki akşam da düzenlenecek çeşitli aktivitelere katılabilecekler.

Liderlik vasıflarınızı geliştirip kendinize yeni şeyler katacağınız, içinizdeki potansiyeli keşfedip iş hayatına hazırlanacağınız ve tüm bunları yaparken yeni insanlarla tanışıp bolca eğleneceğiniz Levelup’17 sizleri de bekliyor. Katılım formu için şuradaki sayfaya tıklayın.