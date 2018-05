Başarılı bir sinema filmi çekebilmek yapımcılara pahalıya patlıyor. Yıldız oyuncular, etkileyici mekanlar ve artık olmazsa olmazımız haline gelen görsel efektler, milyonlarca dolara mal olsa da bazı filmler gişe hasılatlarına bakılacak olursa bu emeklerin karşılığını alamıyor.

Özellikle Hollywood'un yükselişe geçirdiği popüler sinema filmleri artık senaryosundan ziyade görselliği ile ön planda. Kimi filmleri sırf 'efektleri süpermiş kesin sinemada görmek lazım' diyerek izliyoruz. Doğal olarak film üreticileri de bu beklentilerimizi karşılamak için hayli para harcıyorlar fakat işler her zaman yolunda gitmiyor ve milyonlarca dolar harcanan filmler gişede iğne batmış balon gibi sönüveriyor. Listemizde de geçtiğimiz 15 yılın 'balon filmlerini' sizin için derledik.

Speed Racer (2008)

Matrix'in de yönetmenliğini yapan Wachowski Kardeşler'in yazıp yönettiği ve bir mangadan esinlenilen Speed Racer, 120 milyon dolara mal olmuş ancak gişede dünya çapında 94 milyon dolar gişe yaparak masraflarını karşılamayı dahi başaramamış.

Sahara (2005)

Tüm dünyayı büyük bir tehlike ile karşı karşıya bırakacak büyük bir hazinenin peşinde Afrika çöllerini dolaşan bir grup insanın hikayesini anlatan film, 130 milyon dolarlık bir bütçeye sahip ancak gişede 119 milyon dolar elde ederek bütçesini karşılayamayan büyük yapımlardan biri olmuş.

How Do You Know? (2010)

Başarılı oyuncu kadrosu ve aslında popüler sinemada oldukça iş yapan 'romantik komedi' hikayesine rağmen bütçesini gişede çıkaramamış bir diğer yapım da 'How Do You Know?' olmuş. Bütçesi 60 milyon dolar olan filmin gişe hasılatı ise 48,7 milyon dolar.

Ben-Hur (2016)

Morgan Freeman, Jack Huston gibi pek çok başarılı oyuncuyu kadrosunda bulunduran ve Haluk Bilginer'in de rol alması sebebiyle ülkemizde hayli konuşulan Ben-Hur, vaad ettiğini veremeyip başarısız bulunan filmlerden biri olmuştu. 100 milyon dolarlık bütçesi bulunan film, gişede ise 94,1 milyon dolar kazandı.

The Alamo (2004)

Teksas ve Meksika'nın bağımsızlık mücadelesini, Amerika tarihine odaklanarak anlatan bu yapım, 145 milyon dolarlık bir bütçeyle çekilmiş ancak gişede yalnızca 25,8 milyon dolar hasılat elde etmiş.

Sinbad: Legend of the Seven Seas (2003)

60 milyon dolarlık bütçesi ile Sinbad: Legend of the Seven Seas, aslında 80 milyon dolar hasılat elde ederek bütçesini karşılamayı başarmış ancak DreamWorks filme o kadar güveniyormuş ki tanıtım ve reklam maliyetleriyle birlikte neredeyse 125 milyon doları bulmuş ve film bunları karşılamaktan bir hayli uzak bir hasılat elde etmiş.

Mars Needs Mom (2011)

Marslılar tarafından kaçırılan annesini kurtarmaya çalışan bir çocuğun hikayesini anlatan bu Disney yapımı animasyon, 150 milyon dolarlık bütçesinin yalnızca dörtte birini karşılayarak 39 milyon dolarlık bir hasılat elde etmiş.

Tomorrowland (2015)

George Clooney, Hugh Laurie gibi başarılı oyunculara ve ilgi çekici konusu ile başarılı görsel efektlerine rağmen izleyiciyi yeterince memnun edemeyen Tomorrowland, 190 milyon dolarlık bütçeye ve 209,2 milyon dolarlık gişe hasılatına rağmen, Disney'e 140 milyon dolar kaybettirmiş. İzleyicilerin ve eleştirmenlerin de pek beğenmediği yapım, listemizdeki tüm yapımlar gibi masraflarını karşılamayı başaramamış.

The Lone Ranger (2013)

Johnny Depp'in başrolde yer aldığı bu enteresan film, yapımcılara 250 milyon dolara mal olmuş ancak gişede yalnızca 260 milyon dolar hasılat elde edebilmiş. Filmin yapımcısı Disney'e kaybettirdiği paranın ise toplamda 190 milyon dolar olduğu söyleniyor.

John Carter (2012)

Büyük beklentiler ile çekilen ancak oldukça başarısız bulunan John Carter, 140 milyon dolarlık bütçesine karşın elde ettiği 85 milyon dolarlık hasılat ile yapımcılarını oldukça büyük bir zarar uğratmış.

Tabii ki tüm bu filmlerin yapımcılarını uğrattığı büyük zararın tek sebebi 'başarısız' olmaları değil. Kimi filmler başarılı olsa da yanlış zamanda, örneğin uzun zamandır beklenen ve çok izleyicisi olacağı kesin olan filmlerle aynı anda vizyona giriyor ve bu yüzden de gişede hayli hırpalanabiliyorlar. Bu yüzden, listemizde olup 'aslında ben bunu merak ediyordum' dediğiniz filmler varsa, şans vermelisiniz.