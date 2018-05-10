Gişe Otomatından Bilet Almaya Çalışırken Görülen Karga!

Kargaların doğadaki en akıllı hayvanlardan olduklarını biliyoruz, ancak çoğu insanın bile çözmekte zorlandığı bilet otomatlarından tren bileti alırken görüntülenen bu karga, sizi çok şaşırtacak. Üstelik kullandığı kredi kartı çalıntı.

Japonya’da, kargaların ne kadar akıllı olduklarını kanıtlayan en iddialı görüntülerden birisi çekildi. Bir Twitter kullanıcısı tarafından paylaşılan görüntülerde, bilet gişesindeki insanları izleyen bir karga, yolculardan birinin kredi kartını çalıyor ve otomata yerleştirmeye çalışıyor.

Karga bu noktadan sonra ne yapacağını pek bilmiyormuş gibi görünse de kartı cihaza yerleştirmek için en doğru yeri arıyormuş gibi bir tavır takınıyor. Uzmanlara göre karganın kredi kartını çalmasının nedeni, üzerindeki parlak hologramlar olabilir. Görüntüleri izlediğinizde ise karganın parlak hologramlarla pek işi olmadığını görüyorsunuz.

Beceriksizliğinin ardından kartı sahibine iade eden karganın görüntüleri şöyle:

Bazı karga türlerinin takas alışkanlığının bulunduğuna dair ciddi akademik çalışmalar var. Kargalar sadece bir olaydaki sebep-sonuç ilişkisini akıllarında tutmakla kalmıyorlar, kuzgun gibi daha zeki türlerin geleceği planladıkları bile söyleniyor. Bu planlar içinde daha kaliteli yiyecek kaynakları bulmak ve ihtiyaç duydukları eşyaları taklit edebilmek gibi yetenekler de var.

ABD’de yaşayan mucit Josh Klein, kargalara özel bir cihaz geliştirdi. Bu cihaza gelen kargalar, bozuk para atınca fıstık veren bir sistemle karşılaştılar. O güne kadar böyle bir otomat göremeyen yabani kargalar, bozuk paraları taklit eden materyaller bulmaya çalıştılar, insanlar tarafından düşürülen paraları bulup, cihaza atarak fıstıklarını aldılar.

Vahşi kargaların karşılaştıkları sorunları, kendi başlarına çözebileceklerine yönelik kanıtlar da bulunuyor.

Kargaların zekalarına yönelik bir diğer video da şu şekilde:

Açık olmak gerekirse bir önceki görüntülerde yer alan karganın bilet otomatının nasıl çalıştığını bildiğine dair kanıt yok, ancak sorguladığı ve öğrenmeye çalıştığı ortada. Bir şekilde insanların o cihaza kartları takarak karşılığında kağıt parçaları aldığını biliyor.