Black Panther'in Hasılatı Vizyondaki Filmlerin 5 Katı

Amerika'da Rekor bir gişe başarısına ulaşan 'Black Panther' durmak bilmiyor, tabiri caizse tüm rakiplerini ezip geçiyor.

Marvel’ın ‘Avengers: Infinity War’ filminin gişeye girmesine sayılı günler kala stüdyonun gişe rekorları kıran ‘Black Panther’ filmi hala zirvede, üstelik izlenme oranı hiç de azalmış değil. Şu aralar Amerika geneli gişe rekorları kıran filmler arasında lider koltuğunda oturan Black Panther piyasaya sürülen diğer filmlerin toplamından tam 5 kat daha fazla hasılat yapmış durumda.

Yaptığı gişe hasılatı ile Kara Panterimizin kimleri geride bıraktığına biraz daha yakından bakalım:

5. Fifty Shades Freed (Grinin Elli tonu) — 100.4 milyon Dolar

4. Peter Rabbit — 114.3 milyon Dolar

3. Ready Player One (Başlat) — 126.2 milyon Dolar

2. A Quiet Place (Sessiz Bir Yer) — $132.4 milyon Dolar

1. Black Panther — 681.1 milyon Dolar