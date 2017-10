GitHub, 2017'nin En Popüler Programlama Dillerini Açıkladı!

GitHub, her yıl olduğu gibi bu yıl da en çok etkileşim gören projelere göre en popüler programlama dillerinin bulunduğu Octoverse raporunu açıkladı.

Programcıların Facebook’u diyebileceğimiz, yazılım geliştirme projeleri için web tabanlı bir depolama servisi olan GitHub, her yıl programcılar tarafından en çok kullanılan programlama dillerini açıklayan ‘Octoverse’unu raporunu paylaştı.

GitHub’ın 200 ülkede, 337 farklı programlama dilinde toplam 24 milyon kullanıcısı bulunuyor. Bu nedenle programcıların sosyal medyası olduğunu söylemek çok da yanlış olmaz. Elbette bu kullanıcıların arasında Apple, Google ve Facebook gibi yazılım devlerinin çalışanları da bulunuyor.

İşte GitHub’a göre en popüler 15 programlama dili:

15- Objective-C

C programlama dilinin bir dalı olan Objective-C, hala iPhone uygulama geliştiricilerinin kullandığı en popüler dil.

14- Scala

Scala ilk olarak 2004 yılında Oracle'ın Java’sıne rakip olma amacı ile ortaya çıkmıştı. En büyük gücü, büyük ölçekli yazılımların Scala ile daha kolay üretilebiliyor olması.

13- Swift

Apple, Swift’i ilk olarak 2014 yılında piyasaya sürdü ve uygulama geliştirmek için çok daha pratik bir yol olduğunu iddia etti.

12- Shell

Shell tam olarak bir programlama dili değil. Teknik olarak shell script, işletim sisteminde önceden var olan komutların çalıştırılmasını sağlar. Örnek olarak shell script’i çalıştırarak var olan tüm ‘.bmp’ dosyalarını ‘.jpg’ dosyalarına dönüştürebilirsiniz.

11- TypeScript

2012 yılında Microsoft tarafından yayınlanan TypeScript, JavaScript ile yakından ilişkilidir ve büyük boyutlu uygulamaları çalıştırmak için geliştirilmiştir.

10- C

İlk kez 1970’lerin başında ortaya çıkan C dili, günümüzde hala en popüler programlama dilleri arasında.

9- Go

İlk olarak Google’ın muazzam işlem yoğunluğu olan gelişmiş arama motorunu çalıştırmak için geliştirilen bu dil, daha sonrasında ara motoru oluşturmak isteyenler için popüler oldu.

8- C#

C-Sharp olarak telaffuz edilen bu programlama dili de Microsoft tarafından geliştirildi ve çoğunlukla iş yazılımları için kullanılmaktadır.

7- CSS

Web siteleri ya da tarayıcı tabanlı uygulamalar geliştirmek için en sık kullanılan programlama dillerinden biridir.

6- C++

C programlama dilinin bir dalı olarak ilk kez 1983’te ortaya çıkan C++, o zamandan günümüze en çok kullanılan dillerden biri oldu ve bugün masaüstü uygulamalardan sunucu altyapılarına kadar her yerde karşımıza çıkabiliyor.

5- PHP

Yahoo ve Facebook gibi pek çok devasa şirket, web sitelerinde PHP programlama dilini kullanmaktadır. Bununla birlikte birçok programcı da PHP’den ısrarla nefret ediyor.

4- Ruby

Sloganı ‘programcıların en yakın arkadaşı’ olan Ruby, okunması ve yazılması çok kolay olduğu için oldukça popüler.

3- Java

Java, 1991'de Sun Microsystems tarafından interaktif televizyon sistemleri için geliştirildi. Ardından Oracle, Sun’ı satın aldı ve Java’yı bambaşka bir yere taşıdı. Günümüzde Android uygulama geliştiricilerinin en çok kullandığı dil konumundadır.

2- Python

Python ilk kez 1989 yılında ortaya çıktı ve hayranları tarafından okunabilirliği kolay olduğu için çok sevildi. Çoğu programcı Python’un en kolay programlama dili olduğunu savunuyor.

1- JavaScript

İsimleri benzer olmasına rağmen aslında Java ile JavaScript’in birbiri ile hiçbir alakası yoktur. JavaScript, modern web’in temelini oluşturmaktadır. Fakat bazen tarayıcıların yavaş çalışmasına neden olur ve bazı güvenlik açıkları bulunmaktadır.

Yukarıdaki grafik, projelerin indirilme ve düzenlenme sayılarına göre oluşturulmuştur. İndirilme farkları, popülerliği tam olarak yansıtmasa da grafikteki sıralamalar çok şey anlatıyor.

GitHub’ın raporunun tamamını buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.