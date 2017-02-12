Giyilebilir Akıllı Ses Kayıt Cihazı: Senstone

Söylediğiniz şeyleri telefonunuza not eden, ayrıca oldukça şık bir aksesuar görüntüsüne sahip olan akıllı cihaz.

Giyilebilir teknolojinin bizlere sunduğu ürünlere bir yenisi daha ekleniyor. Bu sefer söz konusu cihaz, boyutları dünyanın en küçük giyilebilir akıllı cihazlarından biri olmaya aday; Senstone.

Akıllı ses kayıt cihazı olan Senstone, gündelik yaşamda aklınıza gelen fikirleri, daha sonra yapmak için bir yere kaydetmeniz gereken işleri vb şeyleri çok daha pratik şekilde telefona aktarmanızı sağlıyor. Üzerinde bulunan düğmeye bastığınızda aktif hale gelen Senstone, söylediğiniz şeyleri yazıya dönüştürerek akıllı telefonunuza yükleyeceğiniz uygulamasına kaydediyor.

Yani aklınıza gelen bir şeyi not etmeniz gerektiğinde telefonunuzu çıkarıp yazmakla uğraşmanız gerekmiyor. Ayrıca 'offline' modunda da çalışan cihaz, söylediklerinizi kaydederek telefonunuz aktif hale geldiğinde de notlarınızı aktarmakta

Kaydettiği notları yer ve zaman olarak da not alan Senstone, ses kaydederken "hashtag" dediğinizde de söz konusu notu kendi hashtag kategorisinde sınıflandırıyor. Böylece 'hashtag' ifadesiyle kaydettiğiniz notlara uygulamada tek bir yerden ulaşabiliyorsunuz.

11 farklı dili algılayabilen Senstone, şu an bir Kickstarter projesi olarak cihazın arkasındaki ekip, hedefleri olan paraya çoktan ulaşmış durumdalar. Senstone'ların fiyatı 80 dolardan başlayarak 155 dolara kadar çıkmakta.