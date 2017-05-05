Giyilebilir Cihazlar Sektörünün Yeni Lideri Apple!

Apple, mobil cihazların ardından giyilebilir cihazlar marketinde de zirveye yerleşti.

Mobil cihaz sektöründe Samsung ile birlikte zirvede olan Apple, artık yeni bir teknoloji pazarında da zirvenin yeni sahibi olmuş durumda. Apple Watch ile birlikte giyilebilir cihaz sektörüne adım atan Apple, sektörün zirvesindeki Fitbit'i sonunda tahtından etmeyi başardı.

Apple Watch'ların kaç adet satıldığı konusunda Apple cephesinden herhangi resmi bir açıklama gelmemiş olsa da Strategy Analytics'in yayımladığı küresel çapta giyilebilir teknolojiler market verilerinde Apple, geçtiğimiz sene %12.1 olan pazar payını bu yıl ilk çeyrekte %15.9'a çıkararak Fitbit'i geride bırakmayı başardı. Aynı verilere göre geçtiğimiz yıl ilk çeyrekte 2.2 milyon adet Apple Watch cihaz sevkiyatı yapan Apple, bu yılın ilk çeyreğinde ise bu sefer 3.5 milyon sevkiyat yapmış durumda.

Firmanın yeni nesil saati Apple Watch 2'nin en fazla satıldığı ülkeler arasında Amerika ve İngiltere başı çekmekte. Strategy Analytics'e göre giyilebilir teknoloji marketinde geçtiğimiz yıl ile bu yıl ilk çeyreğinde firmaların sevkiyat yaptığı ürün adet sayıları şu şekilde: