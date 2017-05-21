Giyilebilir Cihazlarla Geleceği Tahmin Etmek Mümkün mü?

Biyometrik veriler, giyilebilir cihazlarla insanların davranışlarını öngörmeyi amaçlıyor.

Bu giyilebilir cihazlar için ilginç bir konu da, evlilik konusudur. Makinenin öğrenme teknolojisini giyilebilir bir cihaza dahil edebilmek, bireyleri fizyolojik verileri kullanarak artan duygusal tepkiler konusunda uyarmaya yardımcı olabilir. Dolayısıyla tarafların çatışma riskini azaltabilir. Örneğin, eşinizin havluyu yere bırakması nedeniyle sinirlendiğiniz müddetçe, cihazınız kalp atış hızınıza göre doğrudan titreşir ve derin bir nefes almak için bir mesaj gönderir. Bu yardım potansiyel bir argümanın oluşmasını durdurabilir ve çatışma çözmeye yardımcı olabilir.

Bu teknolojik devrim, mikroişlemcilerin vücut sıcaklığı, kalp aktivitesi ve ter miktarı gibi çeşitli fizyolojik parametreleri kaydettikleri fitness ve sağlık endüstrisinde büyük bir rol oynayaması hedefleniyor. Kaydedilen veriler birçok platformda geliştirmek, karşılaştırmak ve paylaşmak için kolayca işlenebilir.

Güney Kaliforniya Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, bu teknolojiyi insan davranışlarına uygularken şaşırtıcı bir ilerleme kaydettiler. Yakın zamandaki bir araştırmada kontrol deneklerin saatlik duygusal tepkileri ve toplanan biyometrik veriler birlikte kullanılmış ve bunlar daha sonra yenilikçi makine öğrenme teknolojisi ile değerlendirilmiştir. Gerçek hayat senaryolarını daha doğru bir şekilde incelemek için araştırmacılar, sorun teşvik eden durumlarla konuyu sunmaktan kaçınıp, çatışmaların doğal olarak gerçekleşmesine izin verdiler.

Bu bilgi, içerik ve konuşma yoğunluğunu tespit etmek için ses kayıtlarıyla birlikte incelendi. Sonuçlar çatışmanın belirlenmesinde yüzde 86'lık bir doğruluk gösterdi.

Bu umut verici test sonuçları çalışmanın, biyometrik ve konuşma girdisine dayalı çatışmayı öngörebilecek algoritma uygulamalarını içerecek şekilde genişletilmesine olanak sağladı. Genel amaçları, biyolojik verilere dayanarak gerçekleşmeden beş dakika önce muhtemel bir çatışmayı belirlemektir.

Duygularımızı nasıl kontrol ederiz?

Bu çığır açan teknoloji çok geniş kapsamlı ve ilginç sonuçlar doğuruyor. Bununla birlikte, bu teknoloji aynı zamanda,teknolojinin "insani unsur"ları yaşamdan alıp almadığı gibi çeşitli ahlaki soruları da beraberinde getiriyor. Çatışma belki de hayatın gerekli bir parçası mıdır?

Bir Klinik Psikolog Dr. Larry Nadig, çatışmanın bir ilişkinin kritik bir parçası olduğunu ve bunun olmadan ilişkilerin gelişemeyeceğini belirtti. Ayrıca, "Çatışmalar daha derin bir anlayış, yakınlık ve saygı yaratarak verimli olabilir" diye açıklıyor.

Kaliforniya'daki Medya Psikolojisi Araştırma Merkezi direktörü Pamela Rutledge ise farklı bir görüş sunuyor.

Rutledge, "Kullanıcıları gereksiz çatışmalardan haberdar etmek ve onlara bu bilgi doğrultusunda harekete geçmelerinde yardımcı olarak ruh halini, stres seviyelerini ve davranışlarını olumlu etkileme potansiyeli var" diyor.

Bu yeni teknoloji ile ilgili farklı görüşlere rağmen, giyilebilir cihazlar bu gelişmelerle kesinlikle muhteşem olanaklar sağlıyorlar. Teknoloji, dünyada olmazsa olmaz konumuna geliyor.