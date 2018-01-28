İptal edilen, Microsoft Band 3 prototipinin özellikleri internet sızıntısıyla paylaşıldı. Ürünün özelliklerine bakıldığında oldukça işlevsel görünüyor.

Microsoft giyilebilir teknoloji piyasasından çekildi ama tüm projelerin fişini çekmeden önce oldukça işlevsel bir akıllı bileklik üzerinde çalışıyordu. Band 3 adındaki akıllı bileklik, proje iptal edilmeseydi; su yalıtımı, yüzme takibi ve kan basıncı ölçmek için kullanacağı elektrokardiyogram sensörüyle oldukça başarılı bir giyilebilir teknoloji ürünü olabilirdi.

Band 3 kullanıcısınınnın stres durumu, vücut sıcaklığı, kalp atış hızı ve kalori yakma gibi temel özelliklerini takip edecekti. Ayrıca akıllı bilekliğin en önemli özelliği genel sağlık durumunu takip edip, olası problemler hakkında kullanıcıya uyarı verecek olmasıydı.

Son olarak, bu prototipte Band 2’de yapılan tasarım hatası yapılmayacaktı ve çok daha ince bir toka kullanılarak her elbisenin kolayca altına girmesi sağlanacaktı. Ayrıca şarj süresi de kısa tutularak, 1.5 saatte şarj edilebilme özelliğine sahip olacaktı. Microsoft’un, Windowsu daha güvenli hale getirmek, sanal gerçeklik, bulut hizmetleri ve Xbox konularına yoğunlaşmak istediği için stratejik olarak giyilebilir teknoloji piyasasından çekildiği düşünülüyor. Peki, sizce bahsettiğimiz akıllı bileklik piyasadakilerle karşılaştırıldığında nasıl bir başarı elde ederdi?