Giyilebilir Teknoloji Sektöründe İkinci Sıra Değişti

Giyilebilir teknoloji sektöründe uzun yıllardır süre gelen amansız savaş son günlerde durulmuş olmasına rağmen Samsung'un yükselişi durmadı.

Geçtiğimiz yıllarda giyilebilir teknoloji sektöründeki amansız rekabet, Fitbit'in kendine yakın herkesi satın almasıyla durulmuştu. Bu durgunluk Samsung'un ataklarıyla sonunda bozulmuş görünüyor.

2009 yılından beri işin içinde olan Fitbit, Pebble dahil bir çok küçük oyuncuyu satın alarak kendi segmentinde rakiplerini elemişti. Bunların ardından büyük teknoloji devlerinin sektöre yönelik yatırımlarının artmasıyla yeni ve kullanışlı ürünler ortaya çıktı. Bu ürünler pazardaki payını gittikçe arttırdı ve sonunda Samsung, Fitbit'i geçerek Apple'dan sonra ikinci sıraya yerleşti.

2017'nin birinci çeyreğinde %12,8 pazar payına ulaşan Samsung, kendinden önce gelen Fitbit'in %12,2'ye gerilemesine neden olarak onun pozisyonunu aldı.

Unutmadan, giyilebilir teknoloji sektöründe hala %53 pazar payı ile Apple lider. Onu sırayla Samsung ve Fitbit takip ediyor.