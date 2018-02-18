Japon bilim adamları, kalp ritmini ölçen ve gösterebilen akıllı deriyi tanıttı.

Takao Someya adındaki Japon bilim adamı, kalp ritmini ölçebilen ve gösterebilen, ultra-ince formdaki elektronik deriyi tanıttı. Yerleşik elektrot sensörleri ile kalp ritmini ölçen ve kablosuz iletişim kurabilen deri, aynı zamanda nefes alabiliyor. Kullanıcısının kalp atışıyla ilgili birtakım bilgileri kaydedebilen akıllı deri, verileri akıllı telefon veya bulut ortamına gönderebiliyor. 16 x 24 boyutundaki mikro LED'lerin elastik kablolama yöntemiyle kauçuk kağıda bağlanmasıyla oluşturulan bu ekran-deri, esnekliğiyle dikkat çekiyor. Kendi boyutunun %45'i kadar esneyebilen deri, çok ince malzemelerden yapıldığı için kolayca deforme olma ihtimalini de beraberinde getiriyor.

Tokyo Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde yürütülen bu çalışma, Texas'taki AAAS toplantısında tanıtıldı. Yarı iletken teknolojileri geliştikçe, bu ve benzeri teknolojiler hayatımızda daha çok yer edinmeye başlayacak.

Bu yeni ekran-deri, bakıldığında çok da farklı bir özellik sunmuyor gibi görünebilir. Fakat bazı sağlık verilerinin sürekli olarak izlenmesi gereken hastalar için oldukça faydalı olacak ürün, hasta ile doktor arasındaki iletişimi kolaylaştıracak. Hareket edemeyen hastalar için hayat kurtarıcı olabilecek olan bu teknoloji, gelecekte hayatımıza girebilecek olan farklı giyilebilir teknolojilere ışık tutabilir.