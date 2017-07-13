Bir şirket, teknolojiyi akıl okumak için kullanacağı bir telepati cihazı geliştiriyor ve araştırmacılarına göre 10 yıl içerisinde birbirimizin aklını okumaya başlayacağız.

Telepati kurmak, bir kişinin aklını onunla iletişim kurmadan okumak ve düşüncelerini anlayabilmek demektir. Son zamanlarda özellikle Elon Musk’ın kurduğu beyin-makine arayüzü üretim amacı taşıyan Neuralink şirketi, bu konudaki iddialı açıklamalarıyla dikkat çekmişti. Temel olarak bir insan, beynini bilgisayara bağlandığında eşleniği olan bir diğer platformla bağ kurabilir. Böylece makinelere bağlı iki insan beyni birbirine bağlanmış olur.

Telepati, her zaman bilim kurgu dünyasının en önemli malzemesi olmuştur. Bu bilim kurgu dünyalarını gerçek kılmaya çalışan tek şirket Neuralink değil. ABD’li Openwater firması yaptığı açıklamada çok detaya girmese de, “vücudumuzun ve beynimizin işleyişini yüksek çözünürlükte görebilmemize olanak tanıyan giyilebilir teknoloji üretimi” sözleriyle dikkat çekmişti.

Şirketin kurucusu olan Mary Lou Jepson, Facebook ve Oculus'da eskiden mühendislik birimlerinde yönetici olarak çalışıyordu. Kendisi geliştirdikleri teknolojinin, önümüzdeki 10 yıl içerisinde karşımızdaki insanların ne düşündüklerini tam olarak anlamamızı sağlayacağını söylüyor. Şirket, ilk prototipleri önümüzdeki yıl görücüye çıkarmaya hazırlanıyor ve Openwater, bu teknolojiyi herkes için erişilebilir kılmayı planlıyor.

Jepson "Bu teknolojiyle hangi kelimeleri düşündüğünüzü, hangi şarkıyı aklınızdan geçirdiğinizi, hangi görüntüyü hayal ettiğinizi söyleyebilirim. Şu an sadece donanımı olabildiğince küçültmeye çalışıyoruz” dedi.