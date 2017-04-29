Gizemli Endonezya Hobbitlerinin Sırrı Ortaya Çıktı!

Endonezya'da bulunan insan kemik ve dişlerinin, hakkında çok bilgi sahibi olmadığımız insan ırkı Homo floresiensis'e ait olduğu ortaya çıktı.

Homo floresiensis, henüz ayrıntıları çok iyi bilinmeyen ve Flores'de 15.000 yıl önce yaşamış insan formu olup; bu forma ait ilk fosillerin 2003 yılında keşfedilmesi ve çok az olması nedeniyle bu insanlar hakkındaki bilgiler oldukça kıttı. Yapılan yeni bir çalışma ise, Endonezya'da bulunan ve 'hobbit' olarak adlandırılan bu insan kemiklerinin modern insanların ataları ile oldukça yakın ilişkisi olduğu fikrini ortaya atmakta.

Bulgular, antropolojik çevrelerde bir süredir tartışma konusu olan, boyları yaklaşık 1 metre olan, küçük filleri ve büyük kemirgenleri avladığı düşünülen, 54.000 yıl önce yaşamış Homo floresiensis ile ilgili tartışmaları aydınlatacak gibi görünüyor.

Tartışmalı fakat bilim dünyasında hakim bir teoriye göre, hobbitler modern insan orantılarına sahip ilk hominidler ve Endonezya'da Java adası yakınlarında

daha büyükçe olan Homo erectus formundan Homo floresiensis formuna geçtiler.

Fakat bu uyarlamanın problemi ise, Homo erectus ile hobbitler arasında doğrudan bir bağlantı olduğuna dair herhangi bir kanıtın olmaması. Avustralya Ulusal Üniversitesi'nden Debbie Argue, kafatası, çeneler, dişler, kollar, bacaklar ve omuzlardan alınan 133 veri noktasını karşılaştıran ayrıntılı bir araştırma yaparken önceki araştırmaların çoğunlukla kafatası ve alt çene üzerinde yoğunlaştığını fakat yine de hobbitlerle Homo erectus arasında bir bağlantı bulunamadığını ifade ediyor. Argue, "Homo floresiensis'in Homo erectus'un soyundan gelip gelmediğini inceledik. Tüm testler aksini ortaya çıkarıyor. Bu sanıyoruz geçerli bir teori değil." açıklamasını yapıyor.

Görünen o ki, hobbitlerle ilgili en olası durum, daha erken dönem başka bir insan ırkından ayrılmaları. Yani 1.75 milyon yıl önce Afrika'da yaşayan Homo habilis ile yakından bağlantılı olabileceği düşünülenler arasında.

