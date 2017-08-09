Dünyaya 'Nibiru' İsimli Gezegenin Çarpacağını İddiası!

Komplo teorisyenlerine göre güneş tutulmasının ardından görünür olacak "Nibiru" isimli gezegen, Dünya'ya çarparak yaşamı sonlandıracak.

Dünya ile ilgili sayısız komplo teorisi var. Bu teoriler arasında bir yenisi (biraz da eskisi) gündeme geldi. Komplo teorisyenlerine göre güneş tutulmasının hemen ardından gizemli gezegen “Nibiru” gözükmeye başlayacak ve Dünya’ya çarpacak.

Bir komplo teorisyeni tarafından ortaya atılan bu konu, Numerolog David Maede tarafından gündeme getirildi. Efsaneleşmiş gizemli gezegen Nibiru’nun Dünya’ya çarpacağını belirten Meade, teorisine göre güneş tutulmasının ardından daha önce gözükmeyen bir gezegenin Dünya'nın üzerine doğru geleceğini söyledi.

NASA ise bu haberleri “internet sahtekarlığı” olarak açıkladı. Konuyla alakalı hiçbir kanıt olmadığını belirten NASA, 2003’ten beri Nibiru veya Gezegen X olarak adlandırılan bir gezegenin dünyaya çarpacağının konuşulduğu, ancak böyle bir gezegenin var olmadığını belirtti.

Maede tüm bu tepkilere rağmen kendini savunmaya devam ediyor. Güneş’in ikizi olan “ikili yıldız”ın çekim gücüyle Ekim ayına kadar Dünya ile çarpışacağını iddia ettiği gezegenin 21 Ağustos’ta Güneş tutulmasının ardından 23 Eylül’de, Dünya’ya çarpmadan önce ortaya çıkacağını belirtti.

Olayı kıyametle birleştiren Maede’nin komplo teorisi, gözlemlenen evrene göre mümkün görünmüyor. Yine de biz umalım ki NASA haklı çıksın. Aksi takdirde pek güzel günler bizi beklemiyor.