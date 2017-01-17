9.Gezegen, Kuzenlerinden Çok Farklı: O Bir Haydut!

Esrarengiz dokuzuncu gezegen, astronomların düşündüğünden çok daha çarpıcı bir yapıya sahip olabilir.

Plüton'nun yörüngesinin ötesinde, gölgeler arasında saklanan dünya, geçmişte güneş sistemimizde bir noktada saptanan "haydut gezegen" olabilir.

Planet Nine (Dokuzuncu Gezegen) olarak adlandırılan fenomenin "haydut" olarak adlandırılmasının sebebi, herhangi bir yıldıza doğrudan bağlı olmaması.

Astronom Jasper Vesper ve danışmanı, NMSU matematik ve fizik profesörü Paul Mason, 156 haydut gezegen bulunabileceğini iddia ettiler.

Bazı bilim insanları, Samanyolu Galaksisi'nde bulunan korsan gezegenlerin, yıldızların yörüngesindeki "normal" dünyalardan daha fazla olduğunu savunuyor.

Haydut gezegenlerin yüzde 60'ından fazlasının Güneş Sistemi'nden uzaklaştığı iddia ediliyor. Bununla birlikte, haydut gezegenlerin yaklaşık yüzde 40'ı güneş sisteminin bünyesine geçmiş olabilir. Yine de sistemimizde, kaç haydut gezegen olduğu konusunda kesin bir yargıya varmak mümkün değil.

Vesper, güneş sistemimizin, Neptün'den daha büyük bir haydut dünyayla karşılaştığına dair bir olasılığının bulunmadığını da iddia ediyor. Zira bu büyüklükteki işgalci bir gezegen, iç güneş sistemini harekete geçiririp dengeleri bozabilirdi.

Araştırmacılara göre Planet Nine, Dünya'dan 10 kat daha büyük. Yine korkuya mahal yok; Neptün, dünyadan yaklaşık 17 kat daha büyük. Dengeler hala değişmedi.