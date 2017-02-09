Bilim İnsanları, Üçüncü Tip Kara Delik Biçimi Keşfettiler

Kara delikler evrenin en gizemli fenomenleri arasında yer alsa da, bilim insanları üçüncü tip bir kara delik biçimi keşfedildi.

Kara delikler, evrendeki en gizemli fenomenler arasında yer alıyorlar. Bu zaman kadar bulunan kara deliklerin çoğu iki kategoriye ayrılıyor: Güneş'ten birkaç kat fazla kütleli küçük, yıldızsız kara delikler; ya da milyon çarpı milyon güneşim eşdeğeri ağırlığındaki süper kara delikler. Ancak araştırmacılar, orta seviyeli kara delik olarak adlandırılan ve güneş sistemimizin 2200 katı büyüklüğünde bir yıldız kümesinde gizlenmiş, üçüncü nesil yeni bir karadelik kümesi keşfettiler.

Araştırmacılar daha önce yaptıkları araştırmada, 100 ila 10,000 Güneş arasında değişen bu ara kütleli kara deliklerin evrende var olabileceğini öngörmüştü. Ancak gökbilimciler, sadece bir birkaç tane adaya rastlanılar. Bu nedenle yapılan yeni gözlem son derece heyecan verici.

Orta büyüklükteki kara deliklerin günümüzde galaksilerin merkezlerinde gördüğümüz süper kara deliklerin bu kadar büyük olmasına ilişkin bazı önemli ipuçları bulundurduğu savunuluyor. Ne de olsa ortalama düzeyi yakalamış durumdayız.

Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezi'nden baş araştırmacı Bülent Kızıltan, "Orta-kütleli karadelikler bulmak istiyoruz, çünkü yıldız-kütle ile süper-büyük kara delik arasındaki eksik bağlantıyo saptamak istiyoruz" ifadelerini kullanıyor. Kızıltan, "Bugün galaksilerin merkezlerinde gördüğümüz canavarlara dönüşen ilkel tohumları araştırıyoruz. Bulgularımız, tam da buna işaret ediyor olabilir." ifadelerine yer verdi.

Genç orta-kütleli kara delik, 47 Tucanae olarak bilinen küresel yıldız kümesinin merkezinde gizlenmiş biçimde saptandı.