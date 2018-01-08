Gizemli Yıldız İçin Mantıklı Bir Açıklama Yapıldı

Son günlerde iyice popüler olan Tabby Star'ın ardındaki gizemle ilgili, bizzat yıldızı keşfeden kişiden bir açıklama geldi.

Evrendeki en gizemli yıldız konumuna gelen Tabby'nin Yıldızının yabancı bir varlık tarafından kontrol altında olup olmadığı araştırılıyor. Yıldız, Mart 2016 ile Aralık 2017 arasında düzenli olarak gözlemlenmiş, hatta Mayıs 2017’den sonra bizzat gezegen avcısı Keppler tarafından gözlemlenmeye devam eti. Dünyamızdan 1300 ışık yılı uzaklıkta olan Tabby'nin Yıldızı, yabancı bir akıllı yaşamın kontrolü altında olduğu düşüncesiyle dünya genelinde şaşkınlık yarattı.

Araştırmacıların bu tanıyı koyma sebebi, yıldızın bir yanıp bir sönmesinden kaynaklanıyordu. Güneşimizden daha büyük bir yıldızın hiçbir sebep yokken bunu yapıyor olması, haliyle araştırmacıların gözünün bu yana çevrilmesini sağladı.

Yıldızı keşfeden kişi olan Dr. Tabetha Boyajian, yıldızın parlayıp sönmesinin ardında muhtemelen bir toz bulutu olduğunu düşünüyor. Boyajian, “Farklı ışık renklerinin farklı yoğunlukları engelleniyor. Dolayısıyla, gezegen veya yabancı mega yapıdan beklendiği gibi, yıldız ile aramızda olan her şey opak değildir” dedi.

Las Cumbres Gözlemevi’ni kullanan Boyajian ve ekibi, bir mega yapının gezegeni sömürdüğü iddialarını reddediyor. Buna rağmen ekip bu olayın tam anlamıyla neden yaşandığını açıklayamıyorlar. Gözlemlendiği yaz boyunca yıldızın ışığında 4 kez düşüş yaşandı. Bu sert düşüşlerin arkasında pek çok sebep bulunabilir. Belki de çok büyük bir toz bulutu, yıldız ve bizim aramızdaki yolu dönem dönem kirletiyor. Bu kirlilik sebebiyle de yıldızın söndüğünü düşünüyoruz.

Boyajian ve ekibi alacakları ödeneklerle bu konuda daha iyi araştırmalar yapabilecekler.