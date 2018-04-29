Gizemli Ve Eğlenceli Yeni Bir Oyun: Forest of Liars

Umeshu Lovers Studio'nun çıkaracağı ilk oyun olan Forest of Liars, çizimleri ve ilgi çekici hikayesi ile merakla beklenen oyunlar arasına girmeye hazırlanıyor.

Forest of Liars, gizemli bir ormanın merkezine ulaşmayı hedeflediğiniz bir tür keşif oyunu. Yol boyunca karşınıza birçok insan çıkıyor ve kritik olan doğru insana güvenmek. Efsaneye göre şimdiye kadar bu ormanın merkezine gitmek için yola çıkan kimse geri dönemedi ve ormanın merkezinde büyüleyici ve gizemi çözülememiş bazı şeyler var.

Oyun boyunca bizim amacımız da doğal olarak bu meşhur merkeze ulaşmak. Oyunun en çok beğeni toplayan yanı grafik tasarımları oldu, büyüleyici güzellikteki bu ormanda ilerlemek ise bu güzellikle zıtlaşırcasına zorlu olacağa benziyor çünkü yol boyunca birçok 'düşman' ile karşılaşıyoruz. Yardım etmeye çalışıyor gibi görünen bazı karakterler aslında birer yalancı ve mesele de bu yalancıları anlayıp, yolumuza rotadan çıkmadan onların söylediklerinin tam tersini yaparak ilerlemek.

Tabi ki oyunda karşımıza çıkan tek zorluk yalancı karakterler olmuyor. Birçok farklı karakterin bir arada olduğu oyunda, yol boyunca bu karakterlerin her birini tanıyıp yolumuza koydukları engeller ile mücadele etmemiz gerekiyor. Oyunun yapımcısı olan Umeshu Lovers Studio'nun kurucusu ve sanat yönetmeni Sylvain Sarrailh, oyunun dengeli ve düşündürücü bir şekilde ilerlemesi için çalıştıklarını ve detaylar ile çok uğraştıklarını söylüyor.

Oyunun çıkış tarihine dair detaylı bir bilgi henüz yok ancak önümüzdeki hafta bir Kickstarter kampanyası başlatılacak. Aynı zamanda oyunun PS ve tüm konsollar için çıkacağı söylenen oyun, Studio Ghibli yapımlarından esinlenilerek tasarlanmış. Şimdilik daha fazlasını bilmesek de, bu keyifli oyun ilgi göreceğe benziyor.