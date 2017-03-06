Amerikan donanmasında görev yapan kadın askerlerin çıplak fotoğrafları gizli bir Facebook grubunda paylaşıldı. Bu durum, Amerikan ordusunu ayağa kaldırdı. Siz de gizli Facebook gruplarında paylaşım yaparken dikkatli olun.

Bildiğiniz gibi Facebook’ta binlerce kullanıcının yer aldığı gruplar yer alıyor. Bahsettiğimiz bu gruplar 'gizli gruplar'. Aynı düşünceye sahip insanların kendi aralarında gönderiler paylaştığı gruplar, genel olarak iyi bir amaca hizmet etse de dönem dönem kötü paylaşımlara da sahne olabiliyor.

ABD Deniz Kuvvetleri Soruşturma Hizmeti, ABD ve İngiltere’de yer alan bayan askerlerin çıplak fotoğraflarını paylaşan gizli bir Facebook grubuna rastladı. Fotoğrafları izinsiz olarak çeken kullanıcılar, bu fotoğrafların altına “ürpertici”, “intikam pornosu” gibi mesajlar yazmışlar. İki düzineden fazla kadın askerin paylaşıldığı sayfada gönderileri paylaşanlar araştırılıyor.

Yüzlerce Deniz Kuvvet askeri soruşturmaya alındı ve gönderi yapan Facebook ve Google Drive hesapları kapatıldı. Ekipler, olayın önemini farklı alanlardan kavrıyor. Silahlı Kuvvetlerinin kendi içerisinde güvenlik açığını vurgulayan bu durumun failleri hala yakalanabilmiş değil. Bu durum karşısında, gönüllülük esasına göre asker alımı yapan Amerika’nın bayan askerleri kaybetmesine yol açacağı konuşuluyor. İnsan özgürlüğünü ihlal eden bu çirkin durum, umarım en kısa sürede failleri bulunarak çözülür.