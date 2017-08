Gizli Gizli Mobil Verinizi Sömüren Uygulamalar

Hatrı sayılır miktarda paralar verip satın aldığımız değerli internet paketimizi sömüren bu uygulamaları ve nasıl engelleneceklerini sizler için derledik.

Akıllı telefonlarımızın hemen hemen her işte ihtiyaç duyduğu internet bağlantısı için her ay düzenli olarak para ödüyoruz. Bu ödemenin karşılığında her byte'ın değerini bilerek kullanmak bizim elimizde!

Telefonlarımızda yer alan bazı uygulamalar, arka planda senkronizasyon görevleri yaparak mobil verimizi ve şarjımızı sömürürler. Bunun çoğunlukla önüne geçmek ise sadece basit bir kaç ayardan geçiyor. İşte o uygulamalar:

Twitter

Dünyada neler olup bittiğini görmenin en iyi yollarından biri olan Twitter, bu hizmeti daha akıcı hale getirmek için sürekli arka planda tweetleri okuyor. Bu okuma bize hem şarj hem veri alanında pahalıya patlıyor. Neyseki çözümü basit. Profil Fotoğrafınıza dokunun>>Ayarlar ve Gizlilik>>Veri Kullanımı>>Sadece WiFi ya da Asla yoluyla halledebilirsiniz.

Google Fotoğraflar

Google Fotoğraflar uygulaması herkese sınırsız fotoğraf depolama imkanı sunuyor. Hafıza sıkıntısı çekenler için bir ilaç niteliğindeki uygulama, ayarlarını doğru yapılandırmazsanız size bir sunucu kirası kadar telefon faturası ödettirebilir. Bunun önüne geçmek için Ayarlar'a girip Mobil Veri Üzerinden Yedekleme'nin kapalı olduğuna emin olun.

Instagram

Instagram hepimizin mobil verisinin belası olan uygulama konumunda. Tüm videolar ve fotoğraflar arkaplanda otomatik olarak indirildiği için kullanmadan bile tüm verinizi sömürmesi mümkün. Bunu engellemek için Ayarlar>>Mobil Veri Kullanımı>>Daha Az Veri Kullan yolunu izleyin.

Widgetler

Ana ekranlarımızda yer alan kullanışlı çevrimiçi widgetler, eğer dikkat etmezseniz sürekli olarak kendini sunucuyla eşitleyerek internetinizi kullanır. Bunu önüne geçmek için uygulama içerisinde yenileme sıklığı gibi bir ayar varsa bunu olabilidğince seyrek hale getirin. En temiz çözüm olarak ise widget kullanmak yerine uygulamanın kısayolunu eklemeyi gösterebiliriz.

Facebook

Twitter ve Instagram ile aynı şekilde arka planda kendini eşitleyerek videoları önden yükleyen Facebook'un da tek amacı akıcı bir gezinti imkanı sunmak. Bunu engellemek için uygulama ayarlarından "Haber Kaynağı'ndaki Videolar Sesli Başlar" seçeneğini kapattıktan sonra Otomatik Oynatma'ya girip Videoları Asla Otomatik Oynatma'yı seçmelisiniz.

Youtube

Listedekilerin aksine Youtube onu kullanmadığınızda veri harcamaz ancak yine de mobil verideyken video izleme keyfinizin kursağınızda kalmasına gerek yok. Uygulama ayarlarına gidip Mobil Veri Kullanımını Sınırla seçeneğini işaretlerseniz videolar HD çözünürlükte açılmayarak veri paketinize darbe indirmeyecektir.

Başka arka plandan internet paketi sömürdüğünü bildiğiniz uygulama varsa yorumlarda çözümünüzle birlikte bizimle paylaşabilirsiniz.