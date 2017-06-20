Gizlilik Esaslı Firefox Focus Taracıyısı, Android'e Geliyor!

Geçen yılın sonların iPhone'a gelen gizlilik esaslı internet tarayıcısı Firefox Focus, şimdi Android'e geliyor.

Geçen yıl iPhone için Firefox Focus tanıtılmıştı. Bu tarayıcının asıl amacı gizlilik üzerine kurulu. Tarayıcı varsayılan olarak reklam izleyicilerini engeller ve şifreler ve çerezler de dahil olmak üzere göz atma geçmişinizi silebilir. Şimdi, bir yıl geçtikten sonra Mozilla, Firefox Focus tarayıcıyı Android cihazlarına getiriyor. Ayrıca bazı ek işlevleri de var.

IOS sürümünde olduğu gibi Android'de de Firefox Focus, minimalist bir tarayıcı deneyimi olmaya devam ediyor. Firefox Focus, oturumunuzun izlenip izlenmediğini kontrol ediyor, hızlı bir şekilde gezinmeyi sağlıyor ve doğrudan ziyaretlerde güvenlik açısından sizi koruyor.

Mozilla ayrıca, reklamların ve diğer web izleyicilerinin sayfaları yükleme performansını yavaşlatabileceğinden, Firefox Focus'un artan gizliliği, web taramalarını hızlandırmanın püf noktası olduğunu ortaya koyuyor. Firefox Focus ayrıca internet geçmişinizi, arka planda çalışırken silmenizi de hatırlataca yeni bir bildirim sistemine sahip olacak.

Android'de, Firefox Focus tarayıcısını varsayılan tarayıcı olarak ayarlayabilirsiniz. Bu da, Facebook gibi uygulamaları kullanarak herhangi bir ağa bağlandığınızda bile izlenme olasılığınızı ortadan kaldırır. Elbette başka bir tarayıcıya ihtiyaç duyduğunuzda yine değiştirme şansına sahip olacaksınız.

Yeni Firefox Focus tarayıcısı bugün Google Play'de ücretsiz olarak indirilmek üzere resmen erişilebilir olacak.