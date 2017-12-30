Global Akıllı Telefon İşlemcisi Pazarı %19 Büyüdü!

2017'nin 3. çeyreğine ilişkin açıklanan rapora göre, Global Akıllı Telefon işlemcisi pazarı %19 büyüdü. Pazar payının büyük kısmı Qualcomm'da.

Counterpoint Research adlı bir araştırma şirketinin 2017'nin 3. çeyreğine ilişkin yayınladığı bir rapora göre, global akıllı telefon işlemcisi pazarının toplam değeri 8 milyar doları geçti. Açıklanan raporda global akıllı telefon işlemcisi pazarı geçtiğimiz yılın 3. çeyreğine göre %19'luk bir büyüme gösterdi. Pazarın lideri ise yine geçen seneye göre %1'lik artışla Qualcomm oldu.

Açıklanan rakamlara göre pazarın %42'lik kayda değer kısmını Qualcomm kaplarken, ikinci sıraya ise %21 ile Apple yerleşti. Mediatek ise geçtiğimiz yıla göre yaklaşık %4'lük bir düşüş yaşamasına rağmen pazar payı açısından geçtiğimiz yıla göre yerini korudu sayılır. Bu yıl en kayda değer büyümeyi ise Samsung ile Huawei'ye ait Hi-Silicon markası gösterdi. Samsung pazar payını %11'e çıkararak %3'lük bir büyüme gösterirken, Hi-Silicon bu sene %2'lik artışla pazarın yaklaşık %8'ini kaplıyor.

Temmuz ayı ile Eylül ayı arasındaki dilimde Qualcomm özellikle de yerini üst segment telefonlar içerisinde büyük bir oranla aldı. Buna karşılık ise zaten Samsung, Apple ve Huawei sadece kendi cihazlarında kullanmak üzere ürettikleri işlemcilerle pazarda Qualcomm kadar yer bulamasalarda, bu yıl içerisinde fena bir performans göstermediler. Apple ve Samsung, işlemci pazarına kendileri girmekte şimdiden daha haklı gibi gözüküyorlar gibi. Siz ne düşünüyorsunuz?