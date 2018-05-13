Büyük Felaketlerden Koruyabilen Son Teknoloji Ürünü Projeler

Dünyamızda devasa felaketler gerçekleştiğinde, gezegenin en zengin insanlarının evlerinde oturup çaresizce bekleyeceğini düşünmek oldukça hayalci. Nitekim milyarderlere yönelik, felaketlerden koruyucu pek çok proje bulunuyor.

Milyarderlere yönelik olan ve olası büyük felaketlerden koruması ve felaketler sırasında rahat bir zaman geçirmeleri için tasarlanan ateş pahası teknolojiler, adeta bilim-kurgu filmlerinden fırlamış gibi duruyorlar. İşte o teknolojik projelerden bazıları:

Teknoloji harikası güvenlik sistemleri

En önemli şey belki de güvenlik. Bunu sağlamak amacıyla retina ve parmak izi tarayıcılarından tutun, ses tanıma sistemlerine ve kızılötesi kameralara kadar pek çok farklı güvenlik sistemi bulunuyor. Hatta Çek Cumhuriyeti'nde tüm bu teknolojilere sahip olan ve bir dağın içine inşa edilmiş olan Oppidum adında bir sığınak bulunuyor. Otomatik savunma sistemi bile olan bu sığınağın resmi internet sitesine elinizde özel bir kod olmadan giriş yapmak mümkün değil.

Aşılamaz duvarlar

Felaketlerden korunması için bir sığınaktaki en önemli şey muhtemelen dayanıklı duvarlardır. Kansas'ta bulunan The Survival Condo adlı bir yapı, mühürlü girişleriyle ve 3 metre kalınlığındaki duvarlarıyla öngörülen tüm felaketlere, hatta bir nükleer bomba saldırısına bile dayanabilecek durumda.

Tohum ve DNA bankaları

Felaketten kurtulunsa bile, dış dünya muhtemelen yerle bir olmuş olacak. Bu yüzden bitkilere ihtiyaç var elbette. Norveç'teki Küresel Tohum Kasası, tam olarak bu amaçla kurulmuş olan ve yüz binlerce farklı tohum türüne ev sahipliği yapan bir yapı.

Akuakültür bahçeleri

Yıllarca sığınaklarda kalmak gerekirse bu durumda yiyecek ve içecek problemi yaşanabilir. Bunu önlemek amacıyla Survival Condo projesi kapsamında, kişi başına 5 yıl yetecek yiyecek deposunun yanı sıra yıllarca meyve ve sebze üretiminin yapılabilmesini sağlayacak sistemler inşa edilmiş.

Otonom ve yenilenebilir enerji kaynakları

Bu sığınakların enerji ihtiyaçları da var elbette. Bu da düşünülmüş ve Vivos adlı bir proje çerçevesinde yaklaşık 100 kişilik bir kapasiteye sahip olan bir tesise bir yıl enerji sağlayabilecek sistemler kurulmuş.

Korunaklı taşıtlar

Vivos Europa One, her türlü araziye uygun olan ve helikopterleri de kapsayan geniş bir araç grubu için oldukça korunaklı ve lüks araçlar tasarlamış. Bu araçların özelliklerine örnek vermek gerekirse, zırhlı cam, oksijen kitleri, gece görüşlü kameralar ve son model televizyonları gösterebiliriz.

LED ışıklandırmalar

Sığınaklarda enerjiyi verimli kullanmak hayli önemli. Bu nedenle yıllarca dayanabilen LED ışıkların kullanımı hayli önemli.

Tam donanımlı sağlık tesisleri

Sağlık tesisi olmadan bir sığınağın aşırı lüks olabilmesi mümkün değil. Bu nedenle daha önce de bahsettiğimiz Oppidum, bünyesinde tam teşekküllü ve birçok ilaç barındıran bir sağlık tesisi barındıyor.

Su arıtım tesisleri

Özellikle gezegenimizdeki suların kontamine olması durumunda, su arıtımı çok hayati bir ihtiyaç haline gelecek. Bu nedenle tüm lüks sığınaklarda, su arındırma tesisleri büyük öneme sahip.

Lüks ürünler

Her şey tamam, peki zaman nasıl geçecek? Tabii ki lüks hizmetlerle... Çoğu barınakta devasa yüzme havuzları, film salonları, barlar, video oyunları, egzersiz alanları ve daha pek çok hizmet bulunuyor.