48 Saatte Oyun Yapılacak Olan Global Game Jam, Masomo ve Webtekno Sponsorluğunda 20 Ocak’ta Başlıyor!

Her yıl olduğu gibi bu yıl da GGJ Ege İzmir Ekonomi Üniversitesi Oyun Geliştirme Takımı tarafından 20-22 Ocak 2017 tarihlerinde düzenlenecek.

Her yıl İzmir Ekonomi Üniversitesi’ne bağlı Oyun Geliştirme Takımı tarafından düzenlenen Global Game Jam Ege, 2017’nin ilk günlerinde tekrar düzenleniyor. 20-22 Ocak 2017 tarihleri arasında İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde düzenlenecek olan etkinlik ile geliştirme takımları 48 saatlik uykusuz maraton ile oyun geliştirmeye çalışacaklar.

Global Game Jam Nedir?

Global Game Jam (GGJ) IGDA (International Game Developers Association) Eğitim Grubu tarafından yönlendirmesi yapılan, dünyanın çeşitli bölgelerinde 48 saat içinde gerçekleştirilen en büyük açık kaynaklı oyun geliştirme etkinliği olarak dikkat çeker. Bu etkinliği sadece oyun geliştirilmeye adanmış bir hackatron olarak düşünebiliriz. Kendini oyun geliştirmeye adamış binlerce insanla ortak fikirlerinizi paylaşabilir, yaratıcılığınızı ve hayal gücünüzü bir oyun geliştirerek bu etkinlikte ortaya koyabilirsiniz. GGJ, oyun geliştirme deneyimine sahip insanları bir araya getirerek yeni oyunlar geliştirmeye teşvik eder. Global Game Jam yalnız bir etkinlikten ibaret değildir. Katılımcılar etkinlik boyunca ortaya koydukları oyunları global pazarda tanıtabilme imkanına sahip olurlar ve bir araya gelip oyun sektöründeki proje ve gelişmeleri görüşebilirsiniz.

Konuşmacılar, Mentörler & Sponsorlar

Online Kafa Topu ile kendini dünyaya tanıtan ve aynı zamanda İzmo Bilişim bünyesinden çıkarak bir marka olan Masomo’nun ana sponsor olduğu etkinlikte, Webtekno olarak da basın sponsorluğuyla bu güzel etkinliğe destek vermekteyiz.

Aynı zamanda Masomo ve İzmo Bilişim’in kurucusu ve CEO’su olan İbrahim Akman ile Ürün Müdürümüz Murat Baysal’ın da katılacağı etkinlikte Masomo ve Webtekno ekibimizden de üyelerimiz yer alacak.

Başvuru & Kurallar

Eğer siz de ekibiniz ile Global Game Jam’in zorlu, eğlenceli ve sizi mutlaka geliştirecek olan bu maratonuna katılmak istiyorsanız öncelikle buradaki bağlantıdan kuralları okuyarak buradan da kayıt olabilirsiniz. Unutmayın, son kayıt tarihi 10 Ocak 2017 olarak belirlenmiş.