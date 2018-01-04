GGJ Ege 2018, 26-28 Ocak'ta Gerçekleşecek!

Bu yıl 7.si gerçekleştirilecek olan Global Game Jam Ege 2018'e 26-28 Ocak Tarihlerinde İzmir Ekonomi Üniversitesi ev sahipliği yapacak.

2012, 2013, 2014, 2015, 2016 ve 2017 yıllarında çeşitli şirketlerin desteği ve ülkenin dört bir yanından gelen yarışmacılarla İzmir’de gerçekleştirilen Global Game Jam Ege (GGJ Ege) etkinliği, 2018 yılında da devam ediyor.

Sadece geçtiğimiz yıl dünya çapında 78 ülkede ve 518 etkinlik merkezinde aynı anda gerçekleşen dijital oyun geliştirme etkinliği, 26-28 Ocak 2018 tarihlerinde yine dünya çapında birçok merkezde aynı anda gerçekleşecek.

Uluslararası olarak düzenlenen bu etkinliğin İzmir ayağı olan GGJ Ege’ye 2012’den bu yana olduğu gibi yine İzmir Ekonomi Üniversitesi kampüsü ev sahipliği yapacak. Etkinlik ile ilgili daha detaylı bilgi için ggjege.org’u ziyaret edebilirsiniz.

Uzun yıllardır devam eden ve dünyanın pek çok ülkesinde yüzlerce etkinlik merkezinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen bu önemli etkinliğe Webtekno olarak biz de gereken önemi ve desteği vererek medya sponsorluğunu üstleniyoruz.