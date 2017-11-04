Global Tablet Piyasası Gerilemeye Devam Ediyor

Global tablet piyasası 2017 yılının üçüncü çeyreğinde % 5.4’lük gerileme gösterdi.

Global tablet piyasası 2017 yılının üçüncü çeyreğinde 40 milyon adetlik sevkiyatla % 5.4’lük gerileme gösterdi. Gerilemenin sebebi ise insanların akıllı telefonlara yönelmesi ve bilgisayarların daha güçlü bir donanıma sahip olması.

Tablet piyasasındaki gerilemeye rağmen Apple eski Pazar payına oranla %11.4 ve Amazon ise %38.7 ilerleme kaydetti. Samsung’un pazar payı da %7.9’luk gerileme gösterdi. Yılın üçüncü çeyreğindeki Pazar payları ise Apple %25.8, Samsung %15, Amazon %10.9, Huawei %7.5 ve Lenovo %7.4 olarak raporlandı.

Raporda, tablet pazarındaki büyümenin beklenenden yavaş olduğu, sadece Apple ve Microsoft’un cihazları ayrı kategori halinde sunduğunun belirtilmesinin yanı sıra diğer üreticilerin konvertibl PC form faktörüne sahip oldukları belirtildi. Siz ne düşünüyorsunuz tablet piyasasının gerilemesinin sebebi ne olabilir?