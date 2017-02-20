Reuters, General Motors’un Lyft iş birliğiyle 2018 yılında binlerce Chevrolet Bolt EV’den oluşan bir otonom araç filosunu kullanıma sunmayı planladığını duyurdu.

Reuters’ın şirkete yakın kaynaklardan elde ettiği bilgilere dayandırdığı haberine göre, General Motors, yatırımcılarından biri olduğu ulaşım ağı şirketi Lyft ile yapacağı iş birliğiyle, 2018 yılında büyük bir otonom araç filosunu kullanıma sunmayı planlıyor. Bu araç filosunun modifiye edilmiş ve elektrikle çalışan binlerce Chevrolet Bolt EV’den oluşacağı belirtiliyor.

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Aslında kullanıma sunulacak olan bu araç filoları, test filoları olacak. Bunun 2020 yılından önce herhangi bir otomobil üreticisi tarafından gerçekleştirilecek olan en geniş çaplı otonom araç testi olması bekleniyor. Bazı otomobil üreticileri de çok sayıda otonom araç üretmeyi ve kullanıma sokmayı planladıklarını açıklasalar da bu firmaların planlarının General Motors’unki kadar geniş çaplı olmaması bekleniyor. Bir örnek vermek gerekirse Google’ın sahibi olan Alphabet Inc. şirketinin bünyesinde bulunan ve otonom araçlar üzerinde çalışan Waymo şirketi, şu anda ABD’nin dört farklı eyaletinde 60 civarında otonom araç prototipini test ediyor.

General Motors, Reuters tarafından ortaya atılan bu iddilar konusunda bir açıklama yapmaktan kaçındı, ancak otonom araçlarının tahmin edilenden daha kısa bir süre içinde Lyft’in filosuna dahil olacağını açıkladı.