GM, Direksiyonsuz ve Pedalsız Otonom Araçlar Geliştiriyor!

General Motors, her şeyin yolunda gitmesi halinde 2019 yılında direksiyon simidi ya da kontrol pedalları bulunmayan otonom araçlar satacak.

Otomobil üreticilerinin ilgisi otonom araçlara karşı her geçen gün biraz daha artıyor. Dünyanın önde gelen otomobil üreticilerinden biri olan General Motors, 2019 yılına kadar herhangi bir direksiyon simidi ya da kontrol pedalı içermeyen otonom araçlar üretmeyi planlıyor.

Tamamen elektrikli Chevrolet Bolt modelinin 4. nesli olarak piyasaya sürülecek olan araç, şu anda Birleşik Devletler’in San Francisco ve Phoenix şehirlerinde trafiğe açık yollarda test ediliyor. Şirket, ilerleyen dönemde birkaç şehirde daha sürüş testleri gerçekleştirecek.

General Motors, sürücüsüz otonom araçları bir an önce geliştirip tüketicilerin hizmetine sunmayı hedefliyor. Bu nedenle otomotiv devi fütüristik tasarımlar yerine daha gerçekçi otomobiller tasarlamaya çalışıyor.

Aşağıdaki videoda da görebileceğiniz gibi General Motors’un geliştirdiği otonom araç, günümüz otomobillerine son derece benziyor. Fark ise direksiyon ya da pedal bulunmaması. Aracın sağ ve sol yanı tamamen sinir bozucu derecede simetrik. Ayrıca geliştirme süreci bir türlü bitmeyen abartılı teknolojiler de içermiyor.

Araçta herhangi bir direksiyon olmadığı için direksiyondan çıkan bir can simidi de yok. ‘Şoför’ koltuğunda oturan kişi ile ön yolcu koltuğunda oturan kişinin hava yastığı güvenliği birbiri ile tıpatıp aynı. Ayrıca araç ne kadar otonom olsa da klimayı hala analog tuşlarla ayarlıyorsunuz

General Motors direksiyonu, gazı, freni olmayan araçlar satmak istiyor. Elbette bunun için bazı yasal izinler olması gerekiyor ki direksiyonu olmayan bir arabanın satışı için bir yasa yok. Dolayısı ile General Motors, araç geliştirme kadar resmi işlemlerle de uğraşmak zorunda kalacak.