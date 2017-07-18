Gmail Adreslerindeki Bu Enteresan Detayı Biliyor muydunuz?

Google’ın mail servisi Gmail’de eminim ki birçok kullanıcının bilmediği enteresan bir detay var.

Gmail, dünya genelinde fazla kullanılan mail servislerinden biri. Klasik servislere nazaran birçok özelliğe sahip Gmail’de örneğin attığınız bir e-posta’yı geri alabilir, tıpkı Skype’ta ya da Messenger’da olduğu gibi görüntülü arama yapabilirsiniz.

Bunların dışında Gmail’de dikkatimizi çeken ilginç bir detay daha var.

Ne kadar işe yarayacağı tartışılır olan bu özelliğe göre Gmail’den aldığınız bir mail adresindeki karakterlerin arasına istediğiniz kadar nokta koyabilirsiniz.

Örneğin aldığımız e-posta adresi hedehodo@gmail.com olsun. Bu mail adresini aşağıdaki gibi de kullanabilirsiniz;

hede.hodo@gmail.com

h.e.d.e.h.o.d.o@gmail.com

hede..hodo@gmail.com

Aynı e-posta adresini bu sistemle tüm kombinasyonlarda kullanabilirsiniz. Yani bu kombinasyonla oluşturulan tüm e-posta adreslerine attığınız mail, hedehodo@gmail.com adresinin gelen kutusuna düşer.

İlginizi çekti mi, yoksa ‘aydınlandık Webtekno bey, sağ ol’ mu diyorsunuz? :)