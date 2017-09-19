Gmail'de Artık Telefon Numarası ve Adresler Tıklanabilecek

Gmail'e ve Inbox'a gelmeye başlayan son güncelleme ile artık adresler ve telefon numaraları link haline gelerek ciddi miktarda vakit tasarrufu sağlayacak.

Google tarafından yayınlanmaya başlanan Gmail servislerine yönelik son güncelleme çok vakit kazandıracak bir özelliği içeriyor. Yeni versiyonla birlikte adresler (e-posta ve gerçek adresler) interaktif linkler haline geliyor.

"Bir adrese tıklamak kullanıcıyı Google Haritalar'a götürecek." şeklinde firması tarafından tanımlanan özellik, e-posta adresleri için de benzer şekilde çalışıyor. Aldığınız e-posta içerisinde yer alan adrese tıkladığınız taktirde o adrese yeni bir e-posta oluşturma ekranına yönlendiriliyorsunuz. Telefon numaraları da aynı şekilde çalışıyor. Numaraya dokunduğunuzda telefon uygulamasına yönlendiriliyorsunuz ve aramak için kısayola sahip oluyorsunuz.

Güncelleme bugün itibariyle dağıtılmaya başladı ve Android, iOS ve Web üzerinden Gmail servislerini kullanan kullanıcılar tarafından erişilebilir durumda. Dilerseniz alttaki linklerden mobil telefon için versiyonların mağazalarına ulaşabilirsiniz.