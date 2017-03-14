Gmail'de Ödemeler Ek Olarak Gönderilebilecek

Gmail uygulamasına yeni güncellemeyle birlikte para alma-gönderme özellikleri de getirildi.

Google'ın akıllı telefonlar için üretmiş olduğu Android işletim sistemine sahip olanlar, artık, yine Google'ın servisi olan Gmail'de e-posta eki olarak ödeme gönderebilecek. Daha önce mobil cihazlarda kullanılamayan özellik, şimdi uygulamaya sunulmuş durumda. Android kullanıcıları artık e-postalarında hem para talebi yapabilecek hem de para gönderebilecek.

Gmail üzerindeki parasal işlemler, Google Wallet (Google Cüzdan) entegrasyonu ile sağlanabilecek. Örneğin arkadaşınıza yemeğin yarısını ödemek istiyorsunuz. Yapmanız gereken şey gerçekten çok basit. E-posta oluştururken "Ekle" kısmında "Para gönder" seçeneğine dokunmanız yetecek. Bundan sonra Google Cüzdan, size ne kadar para yollamak istediğinizi soran bir ekran çıkaracak.

Söz konusu özellik şimdilik sadece ABD'de geçerli. Diğer ülkelere ne zaman sunulacağı ise henüz bilinmiyor.