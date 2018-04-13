Çok yakında güncellenecek olan Gmail'in, yeni tasarımının sızdırılmasının ardından bir özellik daha ortaya çıktı. "Gizli Mod" olarak adlandırılan bu özellik, alıcının e-postayı kopyalamasını ve indirmesini engellemenizi sağlıyor.

Gmail'in yeni arayüzüyle ilgili detaylar gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde tasarımı hakkında bilgi edindiğimiz yeni Gmail'in, şimdi de ilginç bir özelliği ortaya çıktı.

Önümüzdeki haftalarda yayınlanması beklenen Gmail'in yeni versiyonu, "Gizli Mod" adı verilen bir özellikle geliyor. E-posta gönderenlerin, alıcının yapabileceklerine kısıtlama getirmesini sağlayan özellik; seçilen e-postaların iletilmesini, kopyalanmasını, indirilmesini ve yazdırılmasını engelliyor.

Gmail, işletme kullanıcıları için birkaç farklı özellik daha sunmaya hazırlanıyor. E-postaları açmak için SMS ile şifre oluşturma imkanı sunacak olan Gmail, güvenlik önlemlerini gün geçtikçe artırıyor. Daha önce sızdırılan uyku modu ve akıllı cevaplama gibi özellikler de çok yakında Gmail kullanıcılarına sunulacak.

"Gizli Mod" adındaki bu özelliğin nasıl kullanılacağı ise merak konusu. Karşı tarafın ekran görüntüsü alma şansını -doğal olarak- engelleyemeyecek olan Google, sanıyoruz ki bu ihtimali de düşünmüştür. Ayrıca POP3 ve IMAP üzerinden farklı e-posta istemcileri kullanan alıcılar için nasıl bir kısıtlama uygulanacak, o da belirsiz. Yakında güncellenecek olan Gmail'in "Gizli Mod" özelliğini nasıl buldunuz?