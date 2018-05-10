Gmail'e Gelen Yeni Akıllı Yanıt Özelliği Nasıl Kullanılıyor?

Google, geçtiğimiz günlerde Gmail'de gerçekleştirdiği birçok yeniliği etkin hale getirdi. Bu yenilikler arasında en çok dikkat çekenlerden biriyse akıllı yanıt özelliği olmuştu.

Google, Gmail'de arayüzden akıllı yanıta bildirim ayalarından uyarılara birçok yeni özelliği kullanıma sundu. Kullanımın çok daha pratik hale geldiği Gmail, artık mail ile iletişim için her türlü imkana sahip. En çok merak edilen özellik ise maillerin otomatik olarak cevaplanmasını sağlayan 'akıllı yanıtlama' özelliği. Özellik şu an yalnızca ingilizce olarak kullanılabiliyor, ancak gelecekte dil seçeneklerinin artacağı düşünülüyor.

Peki 'Akıllı Yanıtlama' özelliği nasıl kullanılıyor?

Öncelikle Gmail hesabınıza girip ayarlar ikonuna tıklayarak en üstte yer alan 'Yeni Google ürününü dene' seçeneğine tıklamanız gerekiyor. Bu sayede Gmail'in tüm yeniliklerinin yer aldığı son sürümüne erişmiş olacaksınız. Sonrasında ise yine ayarlar ikonu üzerinden genel ayarlara girerek 'Deneysel erişimi etkinleştir' diyerek değişiklikleri kaydetmeniz gerekecek.

Bu adımları hepsini gerçekleştirdiğinizde akıllı yanıt özelliğini kullanabilir hale geleceksiniz ve ilk bakışta arayüzde yaşanan değişiklikleri de fark etmek mümkün. Ancak daha önce de belirttiğimiz gibi özellik henüz yalnızca İngilizce olarak kullanılıyor ve muhtemelen bu özelliği verimli bir şekilde kullanabilmek için Türkçe dil desteğinin gelmesini beklememiz gerekecek. Google da bu özelliğin henüz test aşamasında olduğunu ve kusursuz bir performans sergilemediğini kabul ediyor, ancak gelecekte oldukça faydalı hale geleceği düşünülüyor.

Yine de 'ben eski Gmail ile mutluydum' derseniz, özelliklere bir göz atıp beğenmemeniz durumunda yine aynı menüden 'Klasik Gmail ürününe dön' seçeneğine tıklayarak, alıştığınız arayüze ddönebilirsiniz.