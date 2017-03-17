Google'ın mail platformu Gmail'e video desteği geldi. Bundan sonra Youtube'un altyapısını kullanarak mailinize gelen videoları oynatabilirsiniz.

Dünya üzerinde milyarlarca mail hesabı var. Bu mailler, Microsoft’tan veya Google’dan alınmış olabiliyor. Ayrıca şirket maillerinin de sayısı bir hayli fazla.

Google’ın mail platformu Gmail, bildiğiniz gibi video eklerini oynatmıyordu. Gerçi benim bildiğim hiçbir mail adresi video eklerini oynatmıyor. Direkt link olarak gelen video ekleri, Google’da bundan sonra farklı işleyecek. Duruma göre videoyu indirmeden direk mailin üzerinde oynatmanıza olanak sunacak Google, bunu yaparken Youtube’un oynatıcısına benzer bir oynatıcı kullanacak. Bu sistem Youtube ve Google Drive’ın altyapısını kullanıyor.

En uygun kalite seviyesinde videoları sunacak Google, eski boyut sınırından vazgeçmiş değil. Bu sınır, tek dosya boyutunun 25 MB (başka bir posta sağlayıcısından geliyorsa 50 MB) ile sınırlanacağı anlamına geliyor. Anlayacağınız, bundan sonra size gelen videoları direkt önizleme yaparak izleyebilirsiniz, ancak bunu yalnızda Google’ın izin verdiği boyutlarda ki videolarda yapabilirsiniz. Bütün bir filmi mailden izlemenize olanak yok.

Bu durum yine de Gmail için hoş bir haber diyebilirim. Bu özellik şu anda kademeli olarak kullanıcılarla buluşturuluyor. Yaklaşık 15 gün içerisine bütün Gmail hesaplarında aktif olmasını bekliyoruz.