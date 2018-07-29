Gmail'e Zaman Ayarlı E-Posta Gönderme Seçeneği Geliyor

Google, mail uygulaması Gmail'e oldukça işlevsel bir özellik katmaya hazırlanıyor. Maillerinizi zamanlayarak istediğiniz tarih ve saatte gönderilmesini sağlayabileceksiniz.

Yerel saatlerin yarattığı karmaşa veya mesai saatleri sonrasında atılması gereken mailler nedeniyle çalışanlar bazı sorunlar yaşayabiliyordu. Google, mail servisi Gmail'e getireceği yeni özellik ile çalışanların işlerini oldukça kolaylaştıracak gibi görünüyor. Artık yollayacağınız bir mailin, tarih ve saatini belirleyerek istediğiniz anda gönderilmesini sağlayabileceksiniz.

E-posta planlaması, aslında olması gereken özelliklerden biridir ancak bunu yapmayı denediğinizde ekstra bir yazılım olmadan böyle bir imkan olmadığını göreceksinizdir. Maillerinizi belirlediğiniz tarihlerde gönderebilen bazı yazılımlar olmasına rağmen Gmail gibi popüler bir uygulamaya gelmesi önemli bir gelişme.

Bu hamle şüphesiz ki Google'ın mail servisi Gmail'i, iş dünyasının yıldızı haline getirecektir. Şu anda beta aşamasında olan özellik, çeşitli testler ile denenmeye devam ediyor. Testlerden tam anlamı ile geçmesiyle beraber özelliğin, yakın bir zamanda Gmail'in masaüstü ve mobil versiyonuna gelmesi bekleniyor.