Gmail'in Arayüzünden Sıkılanlara: Gmail Baştan Tasarlanıyor

Sosyal medya platformlarının ve e-posta barındırıcıların gerçekleştirdiği inovasyonlara Google da kayıtsız kalmayacağa benziyor.

Gmail'in kurulduğu dönemleri hatırlar mısınız? 2004 yılında herkesin yana yakıla davetiyesini aradığı, bir süre hiçbir şekilde halka açık bir hizmet olmayacak şekilde ortaya çıkmıştı. Belki de o kadar çabuk yaygınlaşması ve popüler olması da bunun bir eseriydi.

Bununla birlikte Gmail'in web arayüzü, kullanıma sunulduğundan beri minimal değişiklikler dışında çok da büyük bir değişime uğramadı. Bu bağlamda Gmail'in web arayüzünden sıkılanlar için güzel bir haberimiz var: Google, Gmail'in web sürümünü yenilemeye karar verdi.

İlk olarak Android ve iOS'tan aşina olduğumuz 'akıllı cevap' algoritmasının Gmail'in web sürümüne de gelmesini bekliyoruz. Bununla birlikte Outlook kullanıcılarının yokluğunu çektiği Google Takvim, Gmail'e büyük bir ihtimale entegre edilecek. Gelen e-postalarınızı 'dondur' seçeneği ile dondurabilecek ve belirlediğiniz bir süre sonrasında, tekrardan yeni gelmiş gibi görüntüleyebileceksiniz.

Henüz açıklanmayan birçok farklı yenilik ve özellikle heyecan verici bir genel tasarım / dizayn değişikliğinin de yapılması planlanıyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Gmail'in şu anki durumundan memnun musunuz yoksa değişim gerçekleşmeli mi?