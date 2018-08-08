Google, Gmail masaüstü sürümünde zaten mevcut olan ileti dizisi görünümünü kapatma özelliğinin artık mobil uygulamada da var olduğunu duyurdu.

Google, kullanıcıların aynı kişiden gelen e-postaları daha kolay bir şekilde görüntüleyebilmesi için 2010 yılında ‘iletisi dizisi görünümü’ özelliğini sunmuştu. Bu özellik sayesinde gönderdiğiniz bir e-posta yanıtlandığında harici olarak değil, aynı e-posta sayfasında yanıt olarak görüntüleniyordu.

İleti dizisi özelliği kullanıcılar için bir kolaylıkmış gibi görünse de pek çok kullanıcı tüm e-postaların tek bir sayfada olmasından çok da memnun kalmadı ve özelliğin kaldırılmasını istedi. Google, Gmail masaüstü sürümünde kullanıcıların ileti dizisi görünümünü kapatmasına izin verdi ancak Gmail mobil uygulamasında kullanılmaya devam ediyordu.

Google, resmi G Suite Updates blogundan yaptığı açıklama ile artık Gmail kullanıcılarının hem iOS hem de Android uygulamalarında ileti dizisi özelliğini kapatabileceğini duyurdu. İleti dizisi özelliğini devre dışı bırakmak için Gmail uygulamasına gidin, ayarlar sayfasını açın, genel ayarları açın ve ileti dizisini devre dışı bırakın. Hepsi bu kadar.