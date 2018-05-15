Google'ın Gmail'de yaptığı büyük değişikliklerin hepsini görmemiş olabilirsiniz. Bugün Gmail'in yapay zeka destekli akıllı cevaplama özelliğine değineceğiz.

Gmail'de yeniliklere giden Google, artık e-posta yazarken size yardım edebilecek. Bu ayın başlarında Google'ın I/O konferansında 'akıllı mesaj oluşturma özelliği' açıklanmıştı ve yakında bu özelliği tecrübe edebileceksiniz. Henüz Türkçe kullanım için uygun halde olmayan bu özellik, oldukça hoş bir kullanım sunuyor.

Yazı yazarken mesaj oluşturmakta zorlanıyorsanız, yazıyı otomatik tamamlama özelliği işinizi daha fazla kolaylaştırabilir. Bu özellik hem ilk mesajı gönderme de hem de cevap vermede kullanılabilir. Bunu demek için Gmail'in sağ üstünde bulunan Ayarlar butonuna basmanız ve 'Deneysel Özellikleri Etkinleştir' demeniz yeterli. Google I/O kapsamında tanıtılan bu özellik, eğer ki İngilizce e-postalar göndermeniz gerekiyorsa sizin de emrinize amade durumda.

Mail gönderirken harcanan süreyi minimize etmeyi planlayan bu yapay zeka destekli sistem, çok yakında birçok dilde hizmet verecek. Anlayacağınız Google, Gmail'in sadece tasarımını değil, işlevlerini de baştan sona değiştirmeyi hedefliyor.