Gmail’in Yeni Tasarımına Ait Ekran Görüntüleri Ortaya Çıktı!

Dünyanın en çok kullanılan e-posta servislerinden olan Gmail, uzun bir aradan sonra tasarım değişikliğine gidiyor. Chaim denilen bu yeni arayüz, ilk etapta Google’ın G Suite müşterilerine dağıtılacak. Yeni tasarıma dair ekran görüntüleri de ortaya çıktı.

Google’ın uzun yıllardır bütün platformlarında değişimin anahtarı olarak kullandığı Material Design, artık Gmail’e de geliyor. Çok uzun süredir tasarım açısından ufak tefek yenilikler dışında gözle görülür önemli bir değişiklik yaşamayan Gmail, başta G Suite için açılan özel servisler olmak üzere tasarım değişikliği yaşayacak.

TechCrunch’un haberine göre yeni tasarımın ismi Chaim. Temel olarak Android kullanıcılarının çok yakından tanıyacakları buton şekilleri ve ikonlarla yenilenen tasarım, eskiye kıyasla çok daha temiz ve narin gözüküyor.

Yeni tasarımla birlikte bazı yeni özellikler de geliyor:

Örneğin Google’a göre artık gelen e-postaları erteleyebileceğiz. Böylece gelen kutumuza istediğimiz e-postayı günler sonra tekrar okumak mümkün olacak. Bunun nedeni, bazı e-postaları hatırlatıcı göreviyle kullanmak ve gözden kaçmalarına engel olmak.

Diğer taraftan yeni tasarımla birlikte Google, akıllı yanıtlama sistemi getirecekmiş gibi görünüyor. Büyük ihtimalle kendi hazır cevaplarımızı da düzenleyip, hızlı bir şekilde gönderme seçeneğini kullanabileceğiz.

Tasarımdaki en büyük yenilik, ekranın sağ tarafındaki yeni sütun oldu:

Bu sütun genişletirlebilir bir alan olup, diğer Google uygulamalarının araçlarını yerleştirmemize izin veriyor. Google Takvim ve Keep gibi hatırlatıcı uygulamaları planlarınız için kullanıyorsanız, sağdaki araç çubuğu çok işe yarayabilir.

Google’ın yeni Gmail tasarımı, birkaç hafta içinde başta G Suite müşterileri olmak üzere dağıtılmaya başlayacak.