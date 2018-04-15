Gmail'in Yeni Tasarımında Kenar Çubuğu da Olacak

Diğer uygulamalarıyla etkileşimi arttırmak isteyen Google, Gmail’in internet sayfası arayüzünü yenileyecek.

Kullanıcılarına sunduğu yüksek depolama alanının yanı sıra hem işlevselliği hemde tasarımıyla öne çıkan Gmail, web sürümünü yeniden tasarlayacak. Çok fazla kişi tarafından kullanılan mail uygulaması Gmail’in arayüz değiştirmesi biraz riskli olabilir. Örnek olarak Snapchat’in yaptığı değişiklikler sonrası çektiği tepkileri verebiliriz.

Ancak genellikle kullanıcı isteklerini dikkate alan Google’ın daha işlevsel ve güzel görüntülü bir tasarıma giderek kullanıcılarını memnun edeceğini düşünüyorum. Muhtemelen tasarım konusunda Google, takvim, planlayıcı ve diğer uygulamaları daha düzenli bir şekilde gösteren bir arayüz tasarlayacak. Bunun yanı sıra ekleyecekleri kenar çubuğuyla Gmaili daha erişebilir ve kolay kullanılır bir hale getirmeyi amaçlıyorlar.

E-postaların geçici olarak silinmesini ve okunma süresinin ertelenmesini sağlayan yeni özellikler de eklenecek. Ayrıca yanlışlıkla açılan maillerde kullanıcılar dilerlerse karşı tarafa okundu bildiriminin gitmesini engelleyebilecekler. Yeni kenar çubuğu önümüzdeki birkaç hafta içinde test amaçlı G Suite ve Gmail kullanıcılarına sunulacak. 8 Mayıs’ta başlayacağı düşünülen geliştirici konferansındaysa tasarımın ve tüm yeni özelliklerinin resmi olarak duyurusu yapılacak.